Справжнє джерело вітамінів і мікроелементів: кому корисно їсти щавель

Влітку українці частіше використовують різноманітну зелень для приготування страв. Зокрема, щавель, який в народі часто називають квасок. Він доступний кожному, а ще є джерелом багатьох вітамінів.

За словами засновниці школи здорового харчування Nodiet, нутриціологині Ольги Дорош, щавель можна використовувати не лише для приготування традиційного зеленого борщу. Його можна додавати до омлетів, соусів, рагу, пирогів тощо. Листя має терпкий та дещо кислий смак завдяки щавлевій кислоті. Саме тому він чудово смакує з картоплею, яйцями, кашами, рибою.

Та найбільше його користь проявляється у свіжому вигляді, адже через тушкування або варіння кількість вітамінів суттєво зменшується. Щавель також часто додають до смузі, салатів, супів. Більшій частині дорослих щавель можна їсти як один з видів зелені у помірній кількості.

Чим корисний щавель

В одній чашці сирого щавелю (133 г) міститься:

4 г клітковини;

4 г вуглеводів;

1 г жирів;

2,5 г білка;

71% від добової норми вітаміну С;

33% від добової норми магнію;

7% від добової норми фосфору;

20% від добової норми марганцю;

11% від добової норми калію;

10% від добової норми рибофлавіну;

10% від добової норми вітаміну В6.

Щавель є природним джерелом харчових волокон, які потрібні нашому організму для профілактики закрепів, сприяння нормалізації рівня холестерину та цукру, доброго насичення. Також він малокалорійний — на 100 г щавлю усього 29 ккал.

Щавель: користь і шкода

Зі щавлю можна готувати не лише зелений борщ, але й смузі / Фото: Unsplash

Нутриціологиня стверджує, що щавель містить багато різних антиоксидантів. Це корисні сполуки, які захищають клітини від пошкодження, допомагають боротися з різними захворюваннями, в тому числі цукровим діабетом, деякими видами раку, хворобами серцево-судинної системи. Потенційно регулярне вживання щавлю може позитивно впливати на лікування деяких нейродегенеративних захворювань, зокрема, хвороби Альцгеймера.

Завдяки високій кількості клітковини, яка допомагає створювати здорову мікрофлору кишківника, споживання страв зі щавлю поліпшує травлення. В ньому також міститься вітамін А, який запобігає багатьом захворюванням шлунково-кишкового тракту, підтримує здоров'я слизових оболонок. Щавель не лише посилює перистальтику кишківника, але й позитивно впливає на роботу печінки і жовчного міхура.

В ньому містяться рибофлавін, вітамін В6 та марганець, які сприяють нормалізації обміну речовин. Калій та магній потрібні, щоб забезпечити нормальний серцевий ритм, захистити здоров'я судин допомагає вітамін С, а капіляри зміцнюють фенольні сполуки. Якщо їсти свіже листя щавлю, воно допоможе запобігти підвищенню артеріального тиску, утворенню тромбів, розвитку атеросклерозу.

Добре впливає щавель і на стан суглобів та кісток, адже в ньому містяться фосфор, магній, мідь, калій і марганець.

Кому не можна їсти щавель

Хоча щавель дуже корисний для нашого організму, фахівці стверджують, що його протипоказано вживати людям, які схильні до розвитку алергічних реакцій. Особливо, якщо у вас вже є алергія на ревінь або гречку.

Не бажано їсти його тим, у кого був діагностований гастрит, виразка шлунку, коліт, виразка дванадцятипалої кишки, панкреатит, тому що в ньому є високий вміст органічних кислот.

Страви з щавлем заборонено вживати за серйозних хвороб нирок чи сечовидільної системи, особливо за наявності каменів чи схильності до їх формування.

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