Спите біля вікна: тоді не дивуйтеся, чому щоранку ледве підводитеся
Іноді навіть повноцінні вісім годин сну не гарантують бадьорості: людина прокидається виснаженою, з важкістю в голові та відчуттям, ніби зовсім не відпочивала.
Однією з малопомітних, але дуже поширених причин може бути неправильне розташування ліжка — особливо якщо його узголів’я притиснуте безпосередньо до вікна.
На перший погляд здається, що спати біля віконного прорізу зручно: свіже повітря, природне світло, враження більшого простору. Та експерти з ергономіки попереджають: саме така “зручність” нерідко й провокує ранковий дискомфорт.
Перепади температури та протяги
Зона біля вікна майже завжди холодніша за решту приміщення. Навіть якісні склопакети не здатні повністю усунути різницю у кілька градусів.
Під час провітрювання потоки холодного повітря проходять просто через місце, де ви спите. Організм напружується, м’язи шиї та спини рефлекторно стискаються — і в результаті ви прокидаєтеся з головним болем і відчуттям скутості.
Світло, яке збиває біоритми
Навіть щільні штори не завжди блокують світло ліхтарів, підсвічених фасадів або ранковий світанок.
Світлові промені, що потрапляють на обличчя, пригнічують вироблення мелатоніну — гормону, який відповідає за глибоку та якісну фазу сну. У підсумку сон стає поверхневим, тривожним, з частими пробудженнями, а зранку настає млявість.
Психологічне напруження
Спати спиною до вікна — дискомфортне положення для нашого підсвідомого. З’являється відчуття відкритості, вразливості, особливо у людей зі схильністю до тривожності.
Через приховане внутрішнє напруження мозок не занурюється у глибокі фази сну, що й спричиняє ранкову тяжкість у голові та відсутність відпочинку.
Як виправити ситуацію
Найефективніший варіант — переставити ліжко так, щоб узголів’я стояло біля глухої стіни.
Якщо такої можливості немає, допоможуть прості рішення:
щільні світлонепроникні штори;
високе м’яке узголів’я;
декоративна ширма між ліжком і вікном;
теплий плед або додаткове покривало, щоб згладити різницю температур.
Навіть невеликі зміни у плануванні можуть суттєво покращити якість сну та позбавити вас від ранкових головних болів.