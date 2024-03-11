Стало відомо, як краще пити кефір: вранці чи ввечері, натщесерце або після їжі

Кефір допомагає вирішити багато проблем з організмом, зокрема, нормалізувати роботу кишківника. Однак, потрібно знати, коли краще пити кефір і в яких кількостях.

Без сумнівів, споживання кефіру корисне для нашого здоров'я, адже цей напій допомагає:

нормалізувати діяльність кишківника, покращити обмінні процеси в організмі;

запобігти онкологічним захворюванням;

нормалізувати рівень холестерину в крові.

Однак, цей напій має і свої протипоказання. Зокрема, лікарі не рекомендують пити його, якщо у людини діагностовано гастрит, панкреатит, загострення виразкової хвороби шлунка чи спостерігається діарея. Також не можна вживати кефір великими дозами. Скільки разів на день можна пити кефір? Вже дві склянки на день можуть викликати розлад шлунково-кишкового тракту.

Цікаво й те, що для різних людей, в залежності від їхніх потреб, цей напів варто вживати в різний час доби.

Чи можна пити кефір перед сном

З чим пити кефір на ніч, щоб скинути зайву вагу / Фото: Unsplash

Багато хто віддає перевагу вживанню кефіра саме на ніч. З одного боку, це правильно, але не завжди можна отримати корисний ефект. Що буде, якщо пити кефір на ніч:

відновиться мікрофлора кишківника (але для цього напій потрібно випити за годину до сну і через 2 години після їжі);

після кефіру нічний відпочинок буде спокійнішим (він містить триптофан, який діє як заспокійливе);

якщо ви щільно повечеряли, завдяки склянці кефіру перед сном допоможе жиру не відкластися в організмі;

кальцій засвоюється набагато краще, якщо пити напій на ніч;

до ранку кефір повністю перетравиться та краще засвоїться.

Тобто, якщо у вас немає протипоказань, можете спокійно вживати кефір за годину до сну.

З чим пити кефір на ніч, щоб пришвидшити обмін речовин і скинути зайву вагу:

1 ст. ложку меду;

щіпку кориці;

скибочку лимону;

1 ст. ложку подрібненого кореня імбиря.

Однак, якщо вас часто мучить печія від кисломолочного продукту краще взагалі відмовитися. Це ж стосується і тих людей, хто страждає на мігрені. Кефір може спровокувати напад.

Якщо протягом дня у вас були надмірні фізичні навантаження, краще також не пити кефір на ніч. Вранці ви відчуєте сильну ломоту в тілі, адже в напої багато білка.

Чи можна пити кефір натщесерце вранці

Чи корисний кефір вранці натщесерце / Фото: Unsplash

У звичці пити кефір вранці теж немає нічого поганого. Насправді, вона дуже корисна. Краще навіть замінити склянкою цього кисломолочного продукту чай або каву, адже він:

приведе організм у тонус;

усуне неприємний запах у ротовій порожнині після ночі сну;

пробудить апетит;

прискорить роботу ШКТ.

Якщо напередодні ввечері ви були на гучній вечірці і випили зайвого, кефір не лише допоможе позбутися спраги, але й вилікує головний біль. Особливу дію кефіру відзначають лікарі для жінки у період виношування дитини, під час ментруації та за клімаксу.

Власне, кожна людина повинна сама вирішувати, коли їй краще пити кефір. Цей напій приносить користь як вранці, так і ввечері. Однак, важливо звернути увагу на те, на який саме ефект від кисломолочного продукту ви чекаєте.

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