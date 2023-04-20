Стало відомо, яке м'ясо необхідно споживати після 40 років

Яке м'ясо і чому потрібно їсти після 40 років

Залізо, як відомо, конче потрібне організму для росту та розвитку. Величезна роль заліза для виробництва гемоглобіну, який переносить кисень по всьому тілу. Організм отримує залізо з продуктів, які ми споживаємо.

З продуктів в організм надходить два типи заліза — гемове та негемове. Гемове залізо міститься в м’ясі тварин і морепродуктах. Це залізо, яке найлегше засвоюється організмом. Негемове залізо міститься в продуктах рослинного походження, і воно також є важливою частиною здорової, добре збалансованої дієти, але оно не засвоюється так повно, як "тваринне" залізо.

Після 40 років помітно погіршується метаболізм та обмін речовин. В цьому віці особливо потрібне гемове залізо оскільки воно є компонентом гемоглобіну, який переносить кисень у крові до клітин по всьому тілу, вважає дієтологиня Меган Грінвуд. Дефіцит заліза може призвести до зниження транспорту кисню та подальшої втоми та зниження рівня енергії.

Дієтологиня розповіла, яке м'ясо потрібно споживати після 40, щоб отримати гемове залізо та прискорити метаболізм.

Нежирна яловичина

Нежирне м'ясо яловичини, нежирна філе або яловичий фарш має високий вміст гемового заліза. До того ж в 100 г яловичини менш як 5 грамів жиру, менш як 2 грамів насиченого жиру та менше ніж 95 міліграмів холестерину.

«Нежирна яловичина є хорошим джерелом гемового заліза, яке легше засвоюється організмом ніж негемове залізо з рослинних джерел», — пояснює Грінвуд.

Свиняча вирізка

Ще один вид м’яса з високим вмістом гемового заліза – це свиняча вирізка. Це одне з найніжніших видів м’яса який є хорошим джерелом гемового заліза, а також забезпечує високоякісний білок.

Куряча або індича грудка без шкіри

Наступний вид м’яса, який Грінвуд рекомендує для прискорення метаболізму особливо у віці після 40, – це куряча або індича грудка без шкірки.

Курячі грудки без кісток і шкіри містять менше калорій і жиру в цілому, ніж аналоги зі шкірою та являють собою високоякісне джерело білка та гемового заліза.

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