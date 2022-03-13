Стрес, магній та щитовидна залоза: як поповнювати необхідні мінерали в організмі

Стрес, магній та щитовидна залоза: як поповнювати необхідні мінерали в організмі

Рекомендації щодо підримки на тлі нервового виснаження.

На тлі стресу надниркові залози активно витрачають магній. Для правильної роботи щитовидної залози Mg дуже важливий, пише дієтологиня Тіана Фіалкова.

Без магнію, за її словами, багато ферментів щитовидної залози не можуть правильно функціонувати.

Вихід терапевтка бачить у щоденному вживанні 400-600 мг магнію.

"Бажано після їди, у другій половині дня. Але якщо ви гіпертонік - можна приймати вранці, в обід та ввечері", – повідомляє Тіана Фіалкова.

Підходять всі біодоступні форми, які у вас зараз є можливість дістати: цитрат, малат, таурат, гліцинат.

Аптечний магне-В6 форте, хоч і слабо працює, але теж можна підключати.

Можна використовувати магнієвий спрей або магнієву олію.

Наносимо щодня перед сном на руки/ноги, ступні, можна втирати у спазмовані ділянки м'язів на шиї/спині. Якщо болить голова – втирати у віскі, потиличну ділянку.

Так ви підтримаєте свою ендокринну систему, адже щитовидна залоза та надниркові залози страждають на тлі стресу в першу чергу.

Нагадаємо, Тіана Фіалкова також надала рекомендації щодо зняття нервової напруженості.