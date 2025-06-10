Супи не завжди корисні: дієтологи назвали перші страви, які шкодять здоров’ю

Які супи шкодять здоров’ю / © Pixabay

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Деякі супи можуть надто сильно навантажувати шлунково-кишковий тракт і бути шкідливими для здоров’я загалом. Особливо їх варто виключити з раціону людям з хронічними захворюваннями.

Дієтологи з країн ЄС, США та Канади склали перелік супів, які слід їсти якомога менше. Серед них:

надто солоні супи, наприклад, солянка — через надмірну кількість жирних копченостей та солі така перша страва дуже калорійна, а ще її не можна вживати за проблем з нирками або печінкою, гіпертонії;

м’ясні жирні бульйони з засмаженням чи маслом — в них висока концентрація насичених жирів, а тому вони важко перетравлюються, особливо за порушень функції підшлункової і жовчного міхура;

супи з грибами — навіть термічне оброблення не завжди робить гриби корисними, вони надто важкі для шлунку, особливо за чутливої травної системи, адже викликають здуття і метеоризм;

гороховий суп з копченостями — через бобові утворюються гази, а копченості додатково навантажують печінку, це дуже важка страва для будь-якого організму.

Цікаво, що такого поширення як в Україні супи мають далеко не в усіх країнах світу. Так, наприклад, в Іспанії, Нідерландах, США, Автралії перші страви їдять дуже рідко, вони є здебільшого легким перекушуванням. Там акцент роблять на овочах, цільнозернових продуктах, білках.

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Якщо ж ви не можете уявити свій раціон без супів, гастроентерологи радять звернути увагу на такі варіанти:

бульйон на курятині без шкірки — ідеальна страва, якщо ви відновлюєтесь після хвороб;

овочеві супи з легким бульйоном — томатні, кабачкові тощо;

класичний український борщ — однак, важливо додавати до нього мінімум м’яса, не використовувати засмаження, а тільки моркву, буряк та капусту.

Дієтологи і гастроентерологи застерігають, якщо після вживання супу ви відчуваєте важкість в животі, здуття, метеоризм, потрібно або змінити рецепт, або споживати перші страви не так часто. Суп — це легка страва для перекушування, яка не повинна шкодити організму.