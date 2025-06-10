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Супи не завжди корисні: дієтологи назвали перші страви, які шкодять здоров’ю
В українській кухні супи є невід’ємною частиною традиції. Більшість з них вважаються навіть елементом культурної спадщини. Однак, кажуть експерти, не всі перші страви однаково корисні.
Деякі супи можуть надто сильно навантажувати шлунково-кишковий тракт і бути шкідливими для здоров’я загалом. Особливо їх варто виключити з раціону людям з хронічними захворюваннями.
Дієтологи з країн ЄС, США та Канади склали перелік супів, які слід їсти якомога менше. Серед них:
надто солоні супи, наприклад, солянка — через надмірну кількість жирних копченостей та солі така перша страва дуже калорійна, а ще її не можна вживати за проблем з нирками або печінкою, гіпертонії;
м’ясні жирні бульйони з засмаженням чи маслом — в них висока концентрація насичених жирів, а тому вони важко перетравлюються, особливо за порушень функції підшлункової і жовчного міхура;
супи з грибами — навіть термічне оброблення не завжди робить гриби корисними, вони надто важкі для шлунку, особливо за чутливої травної системи, адже викликають здуття і метеоризм;
гороховий суп з копченостями — через бобові утворюються гази, а копченості додатково навантажують печінку, це дуже важка страва для будь-якого організму.
Цікаво, що такого поширення як в Україні супи мають далеко не в усіх країнах світу. Так, наприклад, в Іспанії, Нідерландах, США, Автралії перші страви їдять дуже рідко, вони є здебільшого легким перекушуванням. Там акцент роблять на овочах, цільнозернових продуктах, білках.
Якщо ж ви не можете уявити свій раціон без супів, гастроентерологи радять звернути увагу на такі варіанти:
бульйон на курятині без шкірки — ідеальна страва, якщо ви відновлюєтесь після хвороб;
овочеві супи з легким бульйоном — томатні, кабачкові тощо;
класичний український борщ — однак, важливо додавати до нього мінімум м’яса, не використовувати засмаження, а тільки моркву, буряк та капусту.
Дієтологи і гастроентерологи застерігають, якщо після вживання супу ви відчуваєте важкість в животі, здуття, метеоризм, потрібно або змінити рецепт, або споживати перші страви не так часто. Суп — це легка страва для перекушування, яка не повинна шкодити організму.