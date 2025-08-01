Свято Маковея (Медовий Спас): чим корисний мак і кому його в жодному разі не можна вживати

Кому не можна їсти мак / © Pixabay

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Випічка з маком завжди відрізняється неповторним смаком і ароматом, які переносять нас у дитинство. На свято Маковея наші предки традиційно пекли різноманітні булочки, пироги, пиріжки та інші десерти з цим продуктом. Мак — корисний для нашого організму, адже містить чимало важливих для здоров’я мікроелементів. Проте, є й ті категорії людей, яким він протипоказаний.

В чому користь маку: чому його варто їсти

Маленькі чорні або сизі насінини кондитерського маку містять цілий комплекс корисних речовин. Зокрема: вітаміни групи В (в тому числі і фолієву кислоту), Е, С, важливі мінерали, як от залізо, кальцій, фосфор, магній, натрій, калій, мідь, цинк, марганець, селен.

За регулярного вживання маку підвищується загальне зміцнення організму, швидше оновлюються клітини, підсилюється імунітет (завдяки вмісті вітаміну С і цинку). Додатково мак зміцнює серце і судини, адже калій допомагає позбутися зайвої рідини, нормалізує артеріальний тиск, знімає набряки. Вітамін С, в свою чергу, робить судини міцнішими, а це значно зменшує ризик інсультів та інфарктів.

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Від давніх часів мак використовувався для заспокоєння нервової системи. Завдяки магнію та вітамінів групи В він допомагає зменшити стрес, посилити концентрацію та пам’ять, покращити сон, наповнитися енергією та навіть покращити настрій.

Фосфор і кальцій — фундамент для міцних кісток та здоров’я зубів. Селен, цинк та вітамін Е підтримують красу шкіри, нігтів, волосся. А залізо допомагає запобігти розвитку анемії і підвищує рівень гемоглобіну.

Насіння маку — потужне джерело клітковини. Вона активізує перистальтику кишківника, покращує травлення, зміцнює мікрофлору, а ще допомагає тримати свій апетит під контролем і не переїдати.

Зверніть увагу, що мак — досить калорійний продукт. На 100 г він містить 525 ккал. Однак, за раз з’їсти таку кількість практично неможливо.

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Кому не можна їсти мак

Мак містить багато клітковини і це чудово для здоров’я, проте, для людей з проблемами травлення він може бути шкідливим.

Якщо ви страждаєте на гастрит, виразку, синдром подразненого кишківника, коліт, тоді вам протипоказане додаткове подразнення слизової оболонки. Варто пам’ятати і про можливі алергічні реакції чи індивідуальну непереносимість продукту.

Мак не завдасть жодної шкоди людині зі здоровим шлунком. Однак, якщо ви будете ним зловживати, він може викликати сонливість, втому, зниження загального тонусу. Проте, найважливіше, що мак шкідливий не сам по собі, а в поєднанні з білим борошном. Такі ласощі є справжнім табу для тих, хто має діабет чи бореться з зайвою вагою.