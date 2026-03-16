Світ захопила проста ранкова звичка китайців: що вони роблять одразу після пробудження

Чимало людей у Китаї розпочинає свій день з однієї дуже простої дії — вони випивають склянку теплої води. Для місцевих цей ритуал не потребує зусиль чи спеціальної підготовки. І останнім часом така звичка все частіше привертає увагу людей з інших країн.

Тетяна Мележик
Суть цієї традиції доволі проста. Після пробудження людина одразу випиває склянку теплої води. Температура повинна становити 30-40 градусів.

Такий ранковий ритуал не займає багато часу, не вимагає спеціальної підготовки, але є дуже корисним. Чому?

В Китаї теплу воду п’ють не лише вранці, але й впродовж всього дня. Вважається, що така рідина краще сприймається організмом, ніж холодна.

Прихильники цієї звички переконані, що завдяки склянці звичайної води можна:

  • відновити запас рідини, що був втрачений протягом ночі;

  • підготувати свій організм до першого приймання їжі;

  • отримати відчуття бадьорості від перших хвилин нового дня.

Іноді після нічного відпочинку наш організм й справді відчуває легку нестачу рідини.

Цю звичку ввести в свій щоденний розклад дуже просто:

  1. Налийте склянку теплої води одразу після пробудження.

  2. Пийте її повільно, невеликими ковтками.

  3. Зачекайте 10-15 хвилин і лише тоді переходьте до сніданку.

Щоб рідина отримала більш свіжий і приємний смак, можете додати до води кілька крапель лимонного соку.

Популярність цього ранкового ритуалу легко пояснити. Він не потребує дорогих продуктів чи складних процедур.

