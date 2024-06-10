Свіжість і молодість у будь-якому віці: як японки доглядають за шкірою

Японки, всупереч рокам, віртуозно зберігають красу та молодість шкіри. Багато в чому це заслуга правильного догляду за собою.

Умивання

Японки звели ритуал очищення шкіри у справжній культ. Вранці вони можуть скористатися лише пінкою для вмивання обличчя, але вже ввечері для зняття макіяжу й забруднень, які накопичилися за весь день, обов'язково проводять очищення у два етапи:

Гідрофільна олія — крім властивостей, що очищають, такий засіб також має одну важливу особливість: він не утворює плівку, тому не забиває пори. Японки часто мають жирну, щільну та пористу шкіру від природи, тому гідрофільна олія дуже цінується в цій країні. Втім, цей засіб ідеально підійде і для сухого епідермісу. Наносять гідрофільну олію сухими долонями на повністю суху шкіру обличчя поверх макіяжу. Спочатку треба очистити губи та очі (пальці повинні рухатися нижніми повіками в бік носа, а верхніми — від основи вій до їхніх кінчиків, також від куточків до середини губ). Далі вже можна підключити воду. Руки змочуються, щоб знову акуратно провести масаж обличчя. Олія одразу перетворюється на емульсію, яка легко змивається і прибирає весь бруд. Пінка для обличчя — коли шкіра позбулася залишків косметики, можна розпочинати очищення густою пінкою. Отримують її з молочка чи гелю для вмивання, які ретельно збивають, використовуючи для цього спеціальну нейлонову сіточку, спонж конняку, який став дуже популярним, або пензлик. Пальці взагалі не повинні торкатися обличчя на цьому етапі. Японки дуже бояться "розтягнути" шкіру, тому навіть ніколи її не витирають, а лише промокають (за можливості паперовим рушником). Видаляють пінку теплою водою та одразу наносять живильний або зволожувальний крем. Важливо встигнути зробити це за 30 секунд, тому що шкіра в цей час максимально сприйнятлива до дії компонентів.

Базовий догляд за шкірою у японок

В Японії дуже популярні лосьони, які використовують для тонізації шкіри. Вони мають злегка в'язку консистенцію, тому наносяться просто пальцями. Після того, як лосьон увібрався, наносять молочко, яке чимось схоже на розведений крем. Воно найчастіше виконує зволожувальну функцію.

Японки досить рідко використовують густі креми, та й то переважно у вечірній час. Подальші дії залежать від того, яких саме проблем зі шкірою хоче позбутися конкретна особа. Тому тут уже обирається засіб від висипань, судинної сіточки, зморшок під очима тощо.

Обов'язково японки наносять засіб для захисту від УФ-променів задля збереження аристократичної білизни, а також для уникнення передчасного старіння.

Спеціальні правила для краси

У японок дуже популярні парові ванни. Вони вважають, що це чудовий спосіб активізувати кровотік, очистити пори, покращити обмін речовин. Щоб процедура була ще кориснішою, звичайну воду часто замінюють трав'яними настоями, зеленим чаєм або ефірними оліями (10 крапель на 2 л води).

Якщо у вас немає спеціального пристрою для проведення парової ванни, можна зробити так: налити суміш до широкої чаші, прикритися рушником і нахилитися на відстані 20-30 см від парової ванни.

Щоб додатково освітлити шкіру обличчя, японки використовують сироватки й лосьони, а також натуральні суміші з рисовим борошном. Вони також чистять пори і чудово видаляють забруднення. Борошно можна поєднувати з медом або кефіром, яйцем або сметаною. Серед популярних масок — тканинні з зеленим чаєм, алое. Якщо напохваті немає маски, роблять швидкий компрес із бавовняної серветки, яку просочують мінеральною водою та щоденним лосьоном. Потрібно лише три хвилини, щоб обличчя стало зволоженим, свіжим і гладким. Перед нанесенням засобів часто трохи розпарюють шкіру гарячим рушником.

Скраби часто виготовляють самі, поєднавши натуральний йогурт, мелений мигдаль і невелику кількість меду.

Не забувають тут і про тіло. Сухий масаж щіткою — традиційний ритуал краси для багатьох японок. Він покращує циркуляцію крові, виводить зайву рідину, очищає і пом'якшує шкіру. Зазвичай тіло масажують щовечора "всуху", знизу вгору за рухом лімфи.

Для підтримки своєї краси й молодості японки не шкодують ані часу, ані сил. Обов'язковими частинами їхнього догляду за собою є тонізування, зволоження, захист від сонця та лагідне очищення.

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