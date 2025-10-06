Своєчасний сніданок сприяє довголіттю: науковці виявили новий зв’язок між режимом харчування та тривалістю життя

Коли потрібно снідати для здоров’я і довголіття / © unsplash.com

Команда науковців із Mass General Brigham з’ясувала: час прийому їжі, зокрема сніданку, має прямий зв’язок із тривалістю життя. Хоч у молодому віці пізній сніданок зазвичай не викликає проблем, у літньому віці ця звичка може стати визначальним чинником здоров’я та довголіття.

Що показало дослідження

У межах масштабного проєкту Манчестерського університету протягом кількох десятиліть спостерігали за майже 3 тисячами людей похилого віку. Учасники ретельно фіксували свої харчові звички та заповнювали анкети про стан здоров’я. Аналіз цих даних виявив цікаву тенденцію: з роками більшість людей починає зміщувати прийоми їжі на пізніший час. Найбільше це стосується сніданку — середній “зсув” становив близько 45 хвилин протягом життя.

Чому люди починають снідати пізніше

Дослідники виділили кілька ключових факторів:

Стан здоров’я. Люди, які відчували хронічну втому або мали проблеми з травленням чи ротовою порожниною, частіше відкладали ранковий прийом їжі. Генетичні особливості. Так звані “сови” природно тяжіють до пізнішого графіка харчування. Психоемоційний стан. Пізні сніданки часто виявлялися характерними для людей з проявами депресії та тривожності.

Як це позначається на довголітті

Коли учасників поділили на дві групи — тих, хто їв раніше, та тих, хто систематично відкладав прийоми їжі, — різниця виявилася відчутною. Через 10 років рівень виживання серед “ранніх їдців” становив 89,5%, тоді як серед тих, хто снідав і вечеряв пізніше, — лише 86,7%. Більше того, кожна додаткова година затримки сніданку підвищувала ризик смерті від будь-яких причин на 8–11%.

Доктор Хасан Дашті, один з авторів дослідження, зазначає: “Наші дані свідчать, що час прийому їжі, особливо сніданку, може бути важливим показником загального стану здоров’я у літньому віці”.

Інакше кажучи, різкі зміни у харчовому графіку можуть сигналізувати про приховані проблеми зі здоров’ям. Хоч це дослідження не доводить прямий причинно-наслідковий зв’язок між пізніми сніданками та коротшою тривалістю життя, простежується чітка кореляція.

Регулярний і своєчасний сніданок — це не просто корисна звичка. Це простий, але ефективний спосіб підтримати здоров’я та збільшити свої шанси на довге, активне життя.