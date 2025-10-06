- Дата публікації
-
- Категорія
- Корисні статті
- Кількість переглядів
- 102
- Час на прочитання
- 2 хв
Своєчасний сніданок сприяє довголіттю: науковці виявили новий зв’язок між режимом харчування та тривалістю життя
З віком змінюється не лише зовнішність, а й повсякденні звички — і саме вони часто мають вагоміший вплив на тривалість життя, ніж здається на перший погляд. Якщо вас цікавлять справжні секрети довголіття, результати нового дослідження можуть стати несподіванкою.
Команда науковців із Mass General Brigham з’ясувала: час прийому їжі, зокрема сніданку, має прямий зв’язок із тривалістю життя. Хоч у молодому віці пізній сніданок зазвичай не викликає проблем, у літньому віці ця звичка може стати визначальним чинником здоров’я та довголіття.
Що показало дослідження
У межах масштабного проєкту Манчестерського університету протягом кількох десятиліть спостерігали за майже 3 тисячами людей похилого віку. Учасники ретельно фіксували свої харчові звички та заповнювали анкети про стан здоров’я. Аналіз цих даних виявив цікаву тенденцію: з роками більшість людей починає зміщувати прийоми їжі на пізніший час. Найбільше це стосується сніданку — середній “зсув” становив близько 45 хвилин протягом життя.
Чому люди починають снідати пізніше
Дослідники виділили кілька ключових факторів:
Стан здоров’я. Люди, які відчували хронічну втому або мали проблеми з травленням чи ротовою порожниною, частіше відкладали ранковий прийом їжі.
Генетичні особливості. Так звані “сови” природно тяжіють до пізнішого графіка харчування.
Психоемоційний стан. Пізні сніданки часто виявлялися характерними для людей з проявами депресії та тривожності.
Як це позначається на довголітті
Коли учасників поділили на дві групи — тих, хто їв раніше, та тих, хто систематично відкладав прийоми їжі, — різниця виявилася відчутною. Через 10 років рівень виживання серед “ранніх їдців” становив 89,5%, тоді як серед тих, хто снідав і вечеряв пізніше, — лише 86,7%. Більше того, кожна додаткова година затримки сніданку підвищувала ризик смерті від будь-яких причин на 8–11%.
Доктор Хасан Дашті, один з авторів дослідження, зазначає: “Наші дані свідчать, що час прийому їжі, особливо сніданку, може бути важливим показником загального стану здоров’я у літньому віці”.
Інакше кажучи, різкі зміни у харчовому графіку можуть сигналізувати про приховані проблеми зі здоров’ям. Хоч це дослідження не доводить прямий причинно-наслідковий зв’язок між пізніми сніданками та коротшою тривалістю життя, простежується чітка кореляція.
Регулярний і своєчасний сніданок — це не просто корисна звичка. Це простий, але ефективний спосіб підтримати здоров’я та збільшити свої шанси на довге, активне життя.