Те, що газована вода робить із вашим шлунком, може вас здивувати: про це варто знати кожному

Чи шкідлива газована вода

Основна причина — вуглекислий газ, який у воді утворює слабку вугільну кислоту. Саме вона відповідає за характерне шипіння та може подразнювати слизову оболонку шлунка.

У деяких людей це викликає здуття живота, печію або дискомфорт після їжі. Тому питання чи можна пити газовану воду щодня досі викликає дискусії серед лікарів.

Найбільшу небезпеку становлять солодкі газовані напої. Вони поєднують кислотність із великою кількістю цукру або штучних підсолоджувачів. Така комбінація підвищує ризик ожиріння, порушення обміну речовин і пошкодження зубної емалі.

Водночас звичайна мінеральна газована вода без цукру зазвичай безпечна для здорових людей, якщо пити її помірно. Проте людям із чутливою травною системою вона може викликати неприємні симптоми.

Як з’явилася газована вода

Першу штучну газовану воду створив британський хімік Joseph Priestley 1772 року. Під час експериментів він розчинив вуглекислий газ у воді та отримав шипучий напій.

Спочатку газовану воду вважали навіть лікувальною, адже вона нагадувала природні мінеральні джерела. Пізніше її почали виробляти промислово, а однією з перших відомих компаній стала Schweppes.

Сьогодні газована вода — один із найпоширеніших напоїв у світі, але водночас активно обговорюється її вплив на організм.

Як газована вода впливає на шлунок і травлення

Після ковтання бульбашки газу розширюються у шлунку та збільшують внутрішній тиск. Через це у деяких людей з’являються:

здуття живота;

відрижка;

печія;

дискомфорт у шлунку.

Особливо обережними варто бути людям із гастритом, рефлюксом або синдромом подразненого кишківника. Для них газована вода для шлунка може стати причиною загострення симптомів.

Водночас у невеликій кількості карбонізована вода іноді стимулює травлення та допомагає при закрепах.

Чи шкодить газована вода зубам

Чи шкодить газована вода зубам

Ще одна причина, чому не варто часто пити газовані напої, — їхня кислотність. Кисле середовище може поступово послаблювати зубну емаль.

Найбільшу шкоду зубам завдають солодкі газовані напої, які містять фосфорну або лимонну кислоту. Вони прискорюють демінералізацію емалі та підвищують ризик карієсу.

Звичайна газована вода менш агресивна, але при постійному вживанні також може впливати на стан зубів.

Чи впливає газована вода на кістки

Поширений міф стверджує, що газована вода вимиває кальцій із кісток. Насправді це стосується переважно солодких напоїв типу коли, які містять фосфорну кислоту.

Чиста газована вода без добавок не впливає на щільність кісткової тканини. Деякі мінеральні води навіть містять кальцій і магній, корисні для організму.

Кому не можна пити газовану воду

Лікарі радять обмежити або повністю відмовитися від газованих напоїв таким групам людей:

дітям до трьох років;

вагітним жінкам;

людям із гастритом, виразкою або рефлюксом;

пацієнтам із синдромом подразненого кишечника;

людям із чутливою зубною емаллю.

Навіть здоровим людям важливо дотримуватися помірності.

Як пити газовану воду без шкоди

Щоб зменшити можливі ризики, варто дотримуватися простих рекомендацій:

обирайте газовану мінеральну воду без цукру;

обмежуйте солодкі газовані напої;

пийте через соломинку, щоб зменшити контакт із зубами;

після напою прополощіть рот водою;

не вживайте газовану воду під час їжі, якщо є проблеми зі шлунком.

У помірній кількості газована вода може бути частиною раціону. Головне — враховувати особливості організму та не зловживати шипучими напоями.