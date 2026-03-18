Те, що ви їсте на ніч, краде ваш сон: ці продукти — під забороною
За словами дієтологів, те, що ви вибираєте для вечірнього перекушування, безпосередньо визначає, наскільки відновлювальним і глибоким буде ваш сон.
Продукти з надлишком цукру, кофеїну чи жиру здатні збивати природні біоритми організму, ускладнювати засинання та знижувати ефективність нічного відпочинку.
Чого краще уникати ввечері
Будь-які смажені десерти, зокрема пампухи, через поєднання великої кількості жирів і швидких вуглеводів провокують різкі коливання глюкози в крові та перевантажують травну систему. Як результат, організм не готується до сну, а змушений активно працювати, що відтягує процес засинання.
Шоколад, навіть чорний, містить кофеїн, який стимулює нервову систему. Через шматочок солодощів мозок залишатиметься у стані активності, що заважатиме перейти до глибоких фаз сну, особливо у людей з підвищенною чутливістю.
Чому це важливо
Вночі наш організм виконує ключові процеси відновлення: поповнює енергетичні ресурси, регенерує м’язи, врівноважує гормональний фон. Збуджувальна або важка їжа перед сном втручається в ці механізми, що згодом стає причиною втоми, меншої продуктивності, зниження концентрації.
Що краще обрати
Якщо ви відчуваєте голод у вечірній час, краще надавати перевагу легким і нейтральним перекушуванням:
шматочок цільнозернового хліба з арахісовою пастою і краплею меду;
трав’яний чай без кофеїну (м’ята, ромашка);
невелика порції фруктів.
Найголовніше — пам’ятати, що перекушування має бути не лише легким, а й відбуватися за 1–2 години до сну.