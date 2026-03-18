Продукти, які не можна їсти перед сном / © pexels.com

Продукти з надлишком цукру, кофеїну чи жиру здатні збивати природні біоритми організму, ускладнювати засинання та знижувати ефективність нічного відпочинку.

Чого краще уникати ввечері

Будь-які смажені десерти, зокрема пампухи, через поєднання великої кількості жирів і швидких вуглеводів провокують різкі коливання глюкози в крові та перевантажують травну систему. Як результат, організм не готується до сну, а змушений активно працювати, що відтягує процес засинання.

Шоколад, навіть чорний, містить кофеїн, який стимулює нервову систему. Через шматочок солодощів мозок залишатиметься у стані активності, що заважатиме перейти до глибоких фаз сну, особливо у людей з підвищенною чутливістю.

Чому це важливо

Вночі наш організм виконує ключові процеси відновлення: поповнює енергетичні ресурси, регенерує м’язи, врівноважує гормональний фон. Збуджувальна або важка їжа перед сном втручається в ці механізми, що згодом стає причиною втоми, меншої продуктивності, зниження концентрації.

Що краще обрати

Якщо ви відчуваєте голод у вечірній час, краще надавати перевагу легким і нейтральним перекушуванням:

шматочок цільнозернового хліба з арахісовою пастою і краплею меду;

трав’яний чай без кофеїну (м’ята, ромашка);

невелика порції фруктів.

Найголовніше — пам’ятати, що перекушування має бути не лише легким, а й відбуватися за 1–2 години до сну.