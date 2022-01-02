Темні кола під очима: тривожний симптом чи лише втома

Темні кола під очима - одна з перших причин у списку відвідування лікаря. Авжеж, до цього симптому часто додаються головний біль чи постійна втома. А навіть, якщо втома, чому з'являються темні кола під очима і як їх позбутися правильно, не маскуючи?

Синці під очима є наслідком безсонних ночей, стресу на роботі, вважають зазвичай. Однак насправді все не так просто.

Розповідаємо про справжні причини появи слідів втоми на обличчі і дієвих способах позбутися синців під очима.

Чому з'являються синці під очима

Фахівці заперечують, що саме втома є однією з головних причин появи синців під очима. Круги під очима насправді найчастіше виникають через гіперпігментацію. Спровокувати її прояв можуть як зовнішні фактори, такі як тривале перебування на сонці, куріння і поганий сон, так і генетика.

При недостатньому кровообігу під очима кров в капілярах застоюється, і гемоглобін змінює свій колір.

Люди азіатського і африканського типів більше схильні до гіперпігментації під очима, тому що їх загальної генетичної рисою є тонка шкіра нижніх повік. Через цю особливість вени краще просвічуються, фарбуючи шкіру під очима в темний колір.

Спровокувати появу синців під очима також може сезонна алергія. Через закладеність носа порушується кровообіг, що призводить до розширення вен на ділянці під очима.

"У процесі розширення вени під очима стають більше і темніше. Причиною появи темних кіл під очима також може стати втрата жиру і колагену, що природним чином відбувається з віком. Їх брак часто призводить до витончення шкіри та запалість в області під очима, що тільки підкреслює втомлений вигляд", - говорить американський дерматолог Денніс Гросс.

Сприяє появі синців під очима і наш спосіб і режим життя. Ми проводимо занадто багато часу, втупившись в екрани наших гаджетів, що теж завдає серйозної шкоди очам. Чим більше часу ми на це витрачаємо, тим сильніше напружуємо органи зору. Як наслідок - збільшуються дрібні кровоносні судини, створюючи навколо очей ті самі злощасні тіні.

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Для з'ясування причин, що призвели до синців у вашому випадку, фахівці рекомендують провести простий тест.

Тест для виявлння причини синців під очима

Защипніть шкіру навколо очей пальцями і трохи відтягніть її. Якщо вона залишиться темною, то, найімовірніше, у вас проблема з пігментом. Якщо ж шкіра змінить колір, то причина напевно в розширених венах,

- рекомендує дерматолог Денніс Гросс.

Як позбутися темних кіл під очима

Фахівці переконані, що першим кроком у боротьбі з темними колами під очима повинен бути ретельний аналіз раціону.

Дієта

Немає спеціальної дієти для позбавлення від темних кіл. Але раціон, що складається зі свіжих фруктів, овочів, цільних злаків, пісного білка і корисних жирів, може помітно покращити стан вашої шкіри - в тому числі і в області навколо очей.

Вживайте більше томатів

Вважають, що деякі продукти можуть допомогти в боротьбі з темними колами або не допустити посилення проблеми. До таких продуктів відносяться помідори, що містять антиоксидант під назвою лікопін, - він покращує кровообіг і захищає кровоносні судини. З тією ж метою в раціон також можна додати чорницю, кавун, апельсини і буряк.

Менше червоного вина і кави

Якщо хочете позбутися від темних кіл під очима, від червоного вина і кави краще відмовитися.

Дерматолог Денніс Гросс вважає, що це допоможе зменшити синці під очима. Замінити ці напої можна простою водою: її недостатнє споживання призводить до зневоднення організму, а значить, і до темних кіл під очима, і надає жовтуватий відтінок шкірі в цілому.

Інші способи боротьби з темними колами

Нормалізувати свій сон

Недолік сну сам по собі не викликає темні кола під очима, лише підкреслює їх наявність. Фахівці рекомендують спати від 7 до 9 годин на добу - цього часу зазвичай досить, щоб прокинутися відпочив, зі здоровим кольором обличчя і залишатися бадьорим протягом усього дня.

До речі, сон на спині зі злегка піднятою головою зведе до мінімуму ймовірність появи набряків. Ще один спосіб поліпшити якість сну - налаштувати нічний режим на телефоні протягом всього дня. Доведено, що випромінювання синього кольору порушує природний цикл сну.

Здоровий спосіб життя

Куріння - згубна для здоров'я звичка. Впливає вона і на освіту темних кіл під очима.

Робіть все можливе, щоб кинути палити. дослідження показало, що куріння і вдихання вторинного тютюнового диму погіршують проблему темних кіл під очима так само, як надмірна вага, високий рівень холестерину і тригліцеридів (один з основних джерел енергії для клітин організм - Ред.). Дві останні проблеми можна вирішити за допомогою коригування харчування, ліків і фізичних вправ.

Сонцезахисні засоби

Щоби уникнути виникнення гіперпігментації в зоні під очима, необхідно щодня користуватися кремами з SPF-фільтром. Щоб зменшити вплив сонячних променів на шкіру, перед виходом на вулицю слід наносити сонцезахисні засоби широкого спектра до лінії росту вій, а для додаткового захисту носити ще і сонцезахисні окуляри. Щоб додатково замаскувати вже з'явилися темні кола під очима, використовуйте консилер з SPF 30.

Передивіться свій догляд за шкірою

Існує велика кількість косметичних засобів, які допомагають впоратися з темними колами під очима.

У складі кометики від темних кіл під очима мають бути наступні інгредієнти, що допомагають утримувати вологу в шкірі:

кофеїн,

гіалуронова кислота,

трипептиди і кераміди

На думку фахівців, в боротьбі з синцями під очима також добре допомагає корисний "коктейль" з вітаміну C і гіалуронової кислоти.

"Вітамін C сприяє виробленню колагену, а гіалуронова кислота наповнює шкіру, зменшуючи її прозорість", - пояснює лікар-дерматолог Денніс Гросс.

Косметологічні процедури від синців під очима

Хімічний пілінг

Тим, чиї синці під очима є наслідком гіперпігментації, може допомогти хімічний пілінг. Для вирішення цієї проблеми не підійдуть жорсткі і глибокі пілінги через занадто тонкої шкіри в області навколо очей. В іншому випадку на місці темних кіл може посилитися пігментація або навіть залишитися рубці. Однак курс легких пілінгів з молочної, мигдальної або гліколевої кислотою може з часом вирішити проблему темних кіл під очима.

Лазерне лікування

Гиперпигментацию на шкірі також можна прибрати за допомогою лазерних процедур. Існують спеціальні типи лазерів, що підходять для використання в чутливій зоні навколо очей. Однак через ризик нанести травму самому оці курс лазерів повинен проводити тільки досвідчений практикуючий лікар.

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Мікронідлінг

Мікронідлінг - це апаратна процедура, спрямована на оновлення клітин і активацію їх потенціалу. Її принцип полягає в нанесенні на шкіру множинних проколів найтоншими голками і внесення в верхні шари епідермісу корисних інгредієнтів. Крихітні проколи спонукають клітини шкіри до процесу природного відновлення, тим самим сприяючи і освітленню темних кіл.

Фахівці радять поєднувати цю процедуру з курсом хімічного пілінгу - мікроголки посилять проникнення в шкіру, а, отже, і активність пілінгу. Однак відновний період після мікронідлінга може затягнутися на кілька днів: через дуже тонкої шкіри навколо очей на цьому місці можуть з'явитися почервоніння і набряки. З дискомфортом в ці дні фахівці рекомендують боротися за допомогою заспокійливого шкіру крему.

Синці під очима можуть бути симптомом серйозного захворювання

Анемія (низький гемоглобін), отруєння, кишкова інфекція, інтоксикація при інфекційної хвороби, головний біль судинного характеру, захворювання серця і судин - низка проблем із здоров'ям, на які вказують темні кола під очима.

При черепно-мозковій травмі синці і мішки під очима обумовлені крововиливом. Синці під очима від удару будуть відрізнятися і візуально, і за симптомами.

Причиною синців під очима можуть бути нирки, але хронічна ниркова недостатність супроводжується набряком обличчя - мішки під очима, набряклість. Поява темних кіл навколо очей закономірно з віком. Згодом підшкірний жировий шар стоншується, і судини просвічують сильніше.

В першу чергу, синці під очима - це діагностичний критерій. Якщо темні кола, мішки під очима, почервоніння очей, турбують постійно, то потрібно пройти обстеження і виключити серйозні причини.