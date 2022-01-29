Тест: ми визначимо ваш емоційний інтелект та психологічну зрілість

Дуже часто наш біологічний вік відрізняється від емоційного.

Пройдіть тест, який покаже, що паспорт, ймовірно, вам бреше. Не бійтеся чисел – вони розкриють ваше сприйняття світу, а не IQ.

Порахуйте числа, зазначені в чотирьох наведених варіантах, і знайдіть свою суму в результатах.

Оберіть групу кольорів, яка вам подобається найбільше

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Яку страву ви б з'їсли прямо зараз?

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Про що ви мрієте?

Кохання Успіх Гроші Велика родина

Який ваш улюблений жанр кіно?

Анімація Драма, трилер Комедія, екшн Документальне кіно

Якої навички вам не вистачає?

Знання іноземних мов Спортивні досягнення Фінансова грамотність Художні чи артистичні навички

Яка ситуація для вас найнеприємніша?

Підвищення голосу Сором Несправедливість Cамовиправдання

Як ви святкуєте свій день народження?

Вдома за великим столом із родиною В клубі з друзями Не святкую З найближчим другом

Подумайте про своє майбутнє. Що ви відчуваєте?

Щастя Спантеличеність Страх Смуток

Ваше ідеальне місце для відпочинку

Яке ваше ідеальне місце для відпочинку?

Що ви побачили першим на цьому малюнку?

Тест на ментальний вік

Кубок Жінка стоїть біля дверей Двоє чоловіків співають Обличчя старої пари в профіль

А тепер складіть цифри усіх відповідей, підрахуйте бали та перегляньте результати

10-19 балів: вам 9 років. Маєте душу дитини. Ви енергійні, зацікавлені всім і відкриті. Ви емоційно реагуєте на кожну подію у своєму житті, і вам потрібні люди, з якими можна поділитися всім цим.

20-29 балів: 15-19 років. Душа підлітка шукає нових емоцій. Прагнете бунту, хочете завойовувати світ і досліджувати себе та людей навколо. Це період, коли хочеться знайти своє місце у світі.

30-33 бали: 20-29 років. Вік формування зрілої особистості. Завжди знаєте, що робити, але також чудово пам’ятаєте, як розважитися.

34-37 балів: 29-55 років. Ви ментально зріла та досвідчена людина. Знаєте, що кожна дія має свої наслідки, і ви не дозволяєте своїм емоціям керувати розумом. Це чудовий вік для інтелектуальної діяльності та самореалізації.

38-40 балів: 55 і старше. Вік стабільності, коли нікому нічого не потрібно доводити. Вмієте жити для себе. Завжди залишаєтеся собою. Такий філософський настрій утримує вас від небажаних думок і комплексів.

За матеріалами brightside.me