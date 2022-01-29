Тест: ми визначимо ваш емоційний інтелект та психологічну зрілість

Дуже часто наш біологічний вік відрізняється від емоційного.
Пройдіть тест, який покаже, що паспорт, ймовірно, вам бреше. Не бійтеся чисел – вони розкриють ваше сприйняття світу, а не IQ.
Порахуйте числа, зазначені в чотирьох наведених варіантах, і знайдіть свою суму в результатах.
Оберіть групу кольорів, яка вам подобається найбільше
Яку страву ви б з'їсли прямо зараз?
Про що ви мрієте?
- Кохання
- Успіх
- Гроші
- Велика родина
Який ваш улюблений жанр кіно?
- Анімація
- Драма, трилер
- Комедія, екшн
- Документальне кіно
Якої навички вам не вистачає?
- Знання іноземних мов
- Спортивні досягнення
- Фінансова грамотність
- Художні чи артистичні навички
Яка ситуація для вас найнеприємніша?
- Підвищення голосу
- Сором
- Несправедливість
- Cамовиправдання
Як ви святкуєте свій день народження?
- Вдома за великим столом із родиною
- В клубі з друзями
- Не святкую
- З найближчим другом
Подумайте про своє майбутнє. Що ви відчуваєте?
- Щастя
- Спантеличеність
- Страх
- Смуток
Ваше ідеальне місце для відпочинку
Що ви побачили першим на цьому малюнку?
- Кубок
- Жінка стоїть біля дверей
- Двоє чоловіків співають
- Обличчя старої пари в профіль
А тепер складіть цифри усіх відповідей, підрахуйте бали та перегляньте результати
10-19 балів: вам 9 років. Маєте душу дитини. Ви енергійні, зацікавлені всім і відкриті. Ви емоційно реагуєте на кожну подію у своєму житті, і вам потрібні люди, з якими можна поділитися всім цим.
20-29 балів: 15-19 років. Душа підлітка шукає нових емоцій. Прагнете бунту, хочете завойовувати світ і досліджувати себе та людей навколо. Це період, коли хочеться знайти своє місце у світі.
30-33 бали: 20-29 років. Вік формування зрілої особистості. Завжди знаєте, що робити, але також чудово пам’ятаєте, як розважитися.
34-37 балів: 29-55 років. Ви ментально зріла та досвідчена людина. Знаєте, що кожна дія має свої наслідки, і ви не дозволяєте своїм емоціям керувати розумом. Це чудовий вік для інтелектуальної діяльності та самореалізації.
38-40 балів: 55 і старше. Вік стабільності, коли нікому нічого не потрібно доводити. Вмієте жити для себе. Завжди залишаєтеся собою. Такий філософський настрій утримує вас від небажаних думок і комплексів.
За матеріалами brightside.me