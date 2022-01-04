Тест на рівень концентрації уваги: знайдіть відмінність у цих зимових дивах

Тест на рівень концентрації уваги: знайдіть відмінність у цих зимових дивах

Роздивіться ці різдвяні листівки із незначними відмінностями, які може помітити лише гостре око.

Згідно з дослідженням, об'єм нашої спільної уваги звужується через збільшення кількості соціального контенту, який ми отримуємо. Тому стимулювання мозку за допомогою порівняльних вправ допоможе покращити його концентрацію та зосередитися на деталях.

Крім того, тест розважальний, що покращить ваш настрій за декілька хвилин.

Знайдіть три відмінності

Знайдіть три відмінності

Знайдіть два відсутні предмети

Знайдіть 2 відсутні предмети.

Чого не вистачає?

Чого не вистачає?

Знайдіть різницю

Знайди різницю

Знайдіть два відсутні предмети

Знайдіть 2 відсутні предмети

Чи вдалося вам знайти всі відмінності?

Перевіримо!

Результати

1

2

3

4

5

А тепер оберіть дерево, щоб дізнатися, які зміни вас очікують 2022 року: тест-прогноз у малюнку

За матеріалами brightside.me