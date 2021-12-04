Тест на уважність. Знайдіть прихованих тварин на цих 7 зображеннях

Усидливість та уважність - це звички, яких ми вимагаємо від своїх дітей. Але самі зазвичай не звертаємо увагу на дрібниці.
Вміння людини концентрувати увагу - це здібність, для набуття якої потрібні зусилля волі, бажання йти до поставленої мети, стриманість та дисциплінованість. Жодна дитина не з'являється на світ з таким набором якостей. Вони виробляються поступово у процесі дорослішання, вимагають стимуляції, впливу з боку батьків та педагогів.
У нашому повсякденному житті завжди є дрібні деталі, які залишаються непоміченими майже всіма, за винятком тих, хто приділяє увагу самовдосконаленню. Однак, уміння зосереджуватись – це звичка, яку можна натренувати.
Потренуйте свою спритність і концентрацію.
У цьому лісі ховається сова
Ви бачите усмішку на цьому малюнку?
А неслухняного кролика помітили?
Бачите маленьку сплячу лисичку?
Чи бачите приховане серце?
Знайдіть ящірку
У савані ховається жираф, ви його бачите?
А тепер відповіді
Уміння зосереджуватись – це звичка, яку можна натренувати. Такі прості вправи допоможуть вам у цьому. Головне, тренуватись регулярно. Тож чекайте наступних завдань.
А поки пройдіть наш тест на кмітливість.
За матеріалами https://brightside.me