Тест на уважність. Знайдіть прихованих тварин на цих 8 зображеннях

Тест на уважність. Знайдіть прихованих тварин на цих 8 зображеннях

Уважність - це звички, яких ми вимагаємо від своїх дітей. Але самі зазвичай не звертаємо увагу на дрібниці.

Вміння людини концентрувати увагу - це здібність, для набуття якої потрібні зусилля волі, бажання йти до поставленої мети, стриманість та дисциплінованість. Жодна дитина не з'являється на світ з таким набором якостей. Вони виробляються поступово у процесі дорослішання, вимагають стимуляції, впливу з боку батьків та педагогів.

У нашому повсякденному житті завжди є дрібні деталі, які залишаються непоміченими майже всіма, за винятком тих, хто приділяє увагу самовдосконаленню. Однак, уміння зосереджуватись – це звичка, яку можна натренувати.

Потренуйте свою спритність і концентрацію.

Ви побачили метелика, що кружляє над фруктами?

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Ведмідь намагається сховатися в цьому пейзажі. Ви бачите його?

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Жаба ховається серед листя. Бачите?

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Де сніговик?

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Чи можете ви знайти кота, який тут ховається?

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Бачите мішок з подарунками у кімнаті?

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Знайдіть прихований капелюх

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Знайдіть гриб

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Чи знайти ви заховані об'єкти?.. А на цих малюнках?

Тепер відповіді

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