Тест на уважність. Знайдіть прихованих тварин на цих 8 зображеннях

Уважність - це звички, яких ми вимагаємо від своїх дітей. Але самі зазвичай не звертаємо увагу на дрібниці.
Вміння людини концентрувати увагу - це здібність, для набуття якої потрібні зусилля волі, бажання йти до поставленої мети, стриманість та дисциплінованість. Жодна дитина не з'являється на світ з таким набором якостей. Вони виробляються поступово у процесі дорослішання, вимагають стимуляції, впливу з боку батьків та педагогів.
У нашому повсякденному житті завжди є дрібні деталі, які залишаються непоміченими майже всіма, за винятком тих, хто приділяє увагу самовдосконаленню. Однак, уміння зосереджуватись – це звичка, яку можна натренувати.
Потренуйте свою спритність і концентрацію.
Ви побачили метелика, що кружляє над фруктами?
Ведмідь намагається сховатися в цьому пейзажі. Ви бачите його?
Жаба ховається серед листя. Бачите?
Де сніговик?
Чи можете ви знайти кота, який тут ховається?
Бачите мішок з подарунками у кімнаті?
Знайдіть прихований капелюх
Знайдіть гриб
Чи знайти ви заховані об'єкти?.. А на цих малюнках?