Тест на відданість людським цінностям: Ляшко закликав фармкомпанії піти з ринку рф

Не має бути ніяких таємних змов з військовими злочинцями.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав фармацевтичні компанії піти з ринку країни-окупанта – рф.

Про це свідчить допис міністра у соцмережі.

"Сьогодні підтримка України міжнародними компаніями та виробниками – це тест на відданість людським цінностям і найкращий спосіб проявити свою соціальну позицію в світі. Це не питання політики, культури чи світогляду. Це питання людяності", – сказав Ляшко.

Він додав, що у війні, де цивільних жертв є більше, ніж військових втрат, не повинно бути вагань, на чиїй стороні знаходишся саме ти.

Міжнародна федерація фармацевтичних виробників і асоціацій та її партнерська Європейська федерація EFPIA, що об’єднує понад 1900 європейський компаній в сфері виробництва та розробки новітніх лікарських засобів виступає за збереження миру, безпечну роботу гуманітарних кордонів та доступ до медичної допомоги в Україні та тим українцям, які вимушено покинули країну.

Підтримка Україні надається шляхом створення власних гуманітарних фондів, прямих цільових перерахувань коштів Червоному Хресту, ЮНІСЕФ, Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців, а також шляхом безпосередньої передачі ліків, повідомив Ляшко.

За його словами, на сьогодні вже понад 4,7 млн доз життєво необхідних лікарських засобів та понад 28 млн євро зібрано провідними європейськими виробниками для допомоги та перемоги України.

Понад 300 керівників фармацевтичних та біотех-компаній компаній вийшли з відкритим листом, який закликає припинити бізнес та партнерські зв’язки з Росією та російськими компаніями.

"Позиція світових лідерів індустрій не лише в засудженні злочинних дій путіна, а і в повному ігноруванні тих, хто підтримує його або своїм пасивним мовчанням дозволили цій війні розпочатися і продовжуватися. Якщо в когось ще залишились якісь етичні сумніви, а чи варто такими методами, які впливають на загальне населення тиснути на одного неконтрольованого диктатора – наведу слова професора з біоетики Артура Л. Каплана, який у своїй науковій статті звертається до світової фарми", – зазначив Ляшко.

Він також подякував всім, хто не боїться не лише відкрито озвучувати свою позицію, а й підкріплює її ділом.

"Якщо когось влаштовує уряд, який бомбить і обстрілює мирного сусіда до забуття, то фармацевтичні компанії повинні докласти зусиль, щоб путін та його клептократи відчули гнів свого народу. Закликаємо і надалі гуртуватися навколо миру, здоров’я та безпеки, пріоритезувати поставки в Україну як країну, яка сьогодні страждає безпрецендентної за своєю безжальністю агресії та боронить світовий спокій. Закликаємо ігнорувати росію, не вести з нею бізнес та не поставляти до неї товари", – написав Ляшко.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України опублікувало перелік з 50 компаній, які досі залишаються в РФ. Про це йдеться у Facebook міністерства.