Тест виявить ваш найглибший страх: одне зображення та 4 пояснення

Оптична ілюзія розкриє ваші найглибші страхи за лічені секунди. Ножі, гусениці, метелики та павутиння мають одну спільну рису: вони вказують на тривоги. Що діється у вашій підсвідомості? Які страхи там ховаються? Можливо, ті, про які ви і не підозрюєте.

Тож, допоможемо вам зрозуміти, чого ви насправді боїтеся. Погляньте на зображення та зверніть увагу на перше, що впало у око.

Що ви бачите першим?

Фото: brightside

Якщо ви побачили метелика

Ви боїтеся зради, ймовірно, через те, що вас колись образили та відштовхнули.

Метелики також можуть символізувати травматичну подію у вашому дитинстві.

Якщо ви побачили гусеницю

Ви коли-небудь чули про термін "фазмофобія"? Це нав'язливий страх привидів, лісовиків, домовиків, чортів та інших фантастичних істот. Якщо ви побачили гусеницю першою на малюнку, можливо, у вас є підсвідомий страх перед паранормальною братією.

Ви внутрішньо панікуєте під час згадки про привидів, відьом тощо.

Ви побачили ніж

Ножі - символ загрози. Якщо ви побачили на малюнку його першим, ваш страх міг бути пов'язаний із зараженням якоюсь невиліковною хворобою. Всі ми боїмося хвороб і старості, але у вашому випадку страх настільки глибоко вкоренився у підсвідомості, що одна лише думка про це викликає жах. Більшість людей, які бачать ніж першим, або бояться якоїсь невиліковної хвороби, або раптової смерті без будь-якої причини чи пояснення. Вони схильні до іпохондричного розладу - стану, що виявляється в постійній напрузі через ризик захворіти, а також сприйнятті своїх звичайних почуттів як ненормальних і неприємних.

Ви побачили яблуко

Найбільше ви боїтеся смерті. Це може бути не таким великим відкриттям, оскільки ми всі її боїмося. Але щодо вас, можливо, тут йдеться про страх втрати близької людини. Цілком імовірно, що цей страх заснований на травматичному досвіді. Втрата когось у минулому могла залишити глибокий шрам у вашій підсвідомості.

Страх - це дивна, але важлива емоція, що пов’язана з нашим інстинктом виживання. Однак часто ми створюємо в своїй свідомості страхи, які далекі від ситуацій на грані життя і смерті.

Вони перебільшені і зазвичай, сформовані у дитинстві.

Першим кроком до подолання таких страхів є усвідомлення їх.

Нещодавнє дослідження показує, що, незважаючи на наші розвинені розумові здібності, наша реакція на подразники, що викликають страх, є примітивною і значною мірою контролюється підсвідомістю. Цю примітивну реакцію ми поділяємо з іншими тваринами.

Незважаючи на те, що ми здатні використовувати свідомі міркування для оцінки та обґрунтування небезпечних ситуацій, нашими реакціями керують примітивні процеси та підсвідомість. Ці наслідки можуть допомогти в лікуванні фобій і тривоги.

Нагадаємо, тест на особистість допоможе пізнати себе трохи краще.

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