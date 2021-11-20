Тест: які у вас здібності мислення — звичайні чи нестандартні?

Тест: які у вас здібності мислення — звичайні чи нестандартні?

Ці тести доможуть оцінити рівень інтелекту та креативності людини. Колись тести використовувалися для підготовки військовослужбовців, але сьогодні вони стали частиною навчальних програм деяких шкіл.

У 20 столітті психологи Елліс Пол Торренс і Джой Пол Гілфорд досліджували людські здібності мислення і розробили унікальну тестову систему.

Їхні тести можуть оцінити рівень інтелекту та креативності людини. Колись тести використовувалися для підготовки військовослужбовців, але сьогодні вони стали частиною навчальних програм деяких шкіл.

Використовуючи за основу дослідження Торранса та Гілфорда, пропонуємо вам оцінити свої здібності мислення.

Розглянте 10 фотографій і визначте, що саме ви бачите.

Не поспішайте із відповіддю.

Результати можна знайти в кінці статті.

Тест допоможе оцінити рівень інтелекту та креативності

На відміну від звичайних тестів, цей не має правильних чи неправильних відповідей. Єдине, що вказує на вашу креативність, це те, наскільки ваша відповідь відрізняється від найбільш очевидної відповіді та кількість можливих варіантів, які ви придумали для кожного малюнка.

Подивіться на відповіді нижче

Спершу ви, напевно, побачили на підставці свічку, але це може бути і штопор, який застряг у пробці. Як ви думаєте, це лише пара слідів у колі? Дехто каже, що це десантник приземлився на землю (якщо дивитися знизу). Виглядає як компас. Але людина з нестандартним мисленням побачить голодного пташеня в гнізді, що кличе маму (якщо дивитися зверху). На малюнку, схоже, зображено калюжу на дорозі. Але насправді це жираф, якого видно з вікна другого поверху. Можливо, це ведмідь, що спускається з дерева (ми бачимо лише його лапи)?.. Ви побачили колесо автомобіля? Придивіться. Чи не нагадує вам це танцючого мексиканця в сомбреро (якщо дивитися зверху). Звичайні люди бачать половину ковбаси або відбиток каблука. А творчі - потяг, що виходить з тунелю (якщо дивитися спереду). Думаєте, це просто чоловіча сорочка з краваткою-метеликом? Деякі люди думають, що на цьому малюнку зображений розсіяний офіціант, який застряг між дверима ліфта. Автолюбителі бачать спідометр; фізики - барометр. А люди з нестандартним мисленням - сніговика (якщо дивитися зверху). Багато хто каже, що «хтось за чимось ховається». Веселіше думати, що це прикордонники з собаками, які ховаються за барикадою.

Якщо ви придумали кілька відповідей на кожну картинку:

1-2 варіанти відповіді На жаль, ви такі ж креативні, як і переважна більшість населення Землі. Або ви не сприйняли тест всерйоз і швидко прогортали відповіді з цікавості. Це не на вашу користь, тому що цікавість тісно пов’язана з творчістю.

3-5 можливих відповідей Якщо відповіді далекі одна від одної за своїм значенням і ви не витратили цілу ніч на креатив, вітаємо! Ви володієте нестандартними здібностями мислення і творчо підходите до вирішення проблем. Ви можете зрушити гори, якщо хочете! Або знайти спосіб уникнути цього, якщо це була чужа ідея.

6 і більше можливих відповідей Ніщо не завадить вашій наполегливості. Творче мислення просто надзвичайне. Ви точно можете мислити нестандартно. Знімаємо капелюхи!

А ще пройдіть тест «Дім-дерево-людина», що визначить вашу особистість.