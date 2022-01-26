Тест: який ваш страх? Фото, що найбільше лякає, розкриє таємні сторони особистості

Тест: який ваш страх? Фото, що найбільше лякає, розкриє таємні сторони особистості

Чого ви боїтеся найбільше? Роздивіться ці моторошні фото.

Американський письменник і міфолог Джозеф Кемпбелл якось сказав: «Печера, у яку боїшся увійти, містить скарб, який ти шукаєш». Будучи видатним мислителем, який цікавився всіма аспектами людського існування, Кембелл продовжував розвивати і пропагувати ідею про пошук справжнього щастя.

На жаль, чи на щастя, ця філософія не може бути застосована до більшості сучасних людей, тому що вони часто бояться ризикувати і глобально змінювати життя.

Цей психологічний тест допоможе дізнатися більше про свої справжні прагнення.

Ми підготували тест, який розкриє ваші страхи, пристрасті та бажання.

Виберіть місце, яке вас лякає найбільше

Виберіть місце, куди боїтеся заходити найбільше

Результати тесту

Крижана печера

Ви шукаєте душевного тепла. Незважаючи на те, що життя вас повністю влаштовує, ви все одно боїтеся самотності, розчарування, і смутку.

Скарб, який ви шукаєте в цій крижаній печері, — це любов. Можливо, ви думаєте, що вам не потрібні стосунки, щоб відчувати себе щасливими, але зрозумієте, як багато вам їх не вистачало, коли знайдете потрібну людину.

Якщо ви вже перебуваєте в романтичних стосунках, то все одно перебуваєте в пошуку.

Тунель

Вам потрібно позбутися всіх похмурих думок, щоб ясніше бачити свій шлях.

Скарб, який ви шукаєте в цьому тунелі, — це впевненість у собі. Спробуйте поділитися поточними проблемами з кимось (можливо, з фахівцем), навіть якщо це може бути досить складним завданням. Пам’ятайте, в кінці навіть найтемнішого тунелю завжди є світло.

Криниця

Ця картина символізує нудьгу. Ви застрягли і чекаєте, коли хтось прийде і врятує вас. Ситуація може здатися нормальною для тих людей, які люблять побути на самоті і розмірковувати про сенс життя, але не для вас.

Скарб, який ви шукаєте, — подорож. Ви хочете проводити якомога більше часу на свіжому повітрі, природі, пізнавати нове та насолоджуватися життям. Чому б не почати свою нову подорож прямо зараз?

Нора

Невідомість вас лякає понад усе. Ви повинні бути впевнені в усьому та всіх, а також чітко знаєте, що хочете від життя. Але нора символізує ту частину вас, що боїться змін, на які не зможе вплинути.

Настав час ризикнути і дізнатися, що там — у норі.

Скарб, який ви шукаєте, — це сенс життя. Ви можете виявити дивні для себе речі, коли увійдете в кролячу нору, але впевненість у власних силах дозволить вам стати на крок ближче до того, що дійсно зробить вас щасливим.

Покинутий будинок

Якщо вам страшно заходити в цей занедбаний будинок, значить, ви сильна і розумна людина з аналітичним мисленням. Ви приймаєте життя таким, яким воно є.

У вас високі моральні принципи. Таких саме ви очікуєте і від свого оточення. Цегла на фото символізує високі стандарти, які іноді можуть відлякувати оточуючих, змушуючи їх почуватися вразливими і крихкими. Але при найближчому розгляді видно, що цегла падає. А це символізує руйнування будь-яких бар'єрів між вами та іншими людьми.

Скарб, який ви шукаєте в цьому будинку, є емоційним задоволенням. Ви відчуваєте, що хочете встановити глибокий зв'язок із кимось.

Стара хатина

Ця стара хата насправді жахлива. Моторошне фото, погодьтеся...

Ви людина з великим серцем — щедра, добра і вірна. Хочете захистити тих, кого любите, та забезпечити їх усім необхідним.

Цей напівзруйнований будиночок символізує вашу нездатність зробити це.

Хороша новина — ще є шанс знайти заховану перлину.

Скарб, який ви шукаєте в цьому будинку, — багатство, матеріальна винагорода. Вона забезпечить вам і вашим близьким безпеку та добробут.

Занедбані сходи

Страх зруйнованих сходів означає прагнення жити на 100%: радісно, вільно, ризикуючи, однак, навіть занадто.

Спуск цими сходами вниз символізує поховання. Ви боїтеся смерті. Ба більше, той факт, що на сходах валяється багато використаних речей, означає, що поточний період закінчився і попереду на вас чекає щось невідоме.

Скарб, який ви шукаєте, — здоров'я. Вам слід більше дбати про себе, можливо, змінити свій спосіб життя, позбавитися шкідливих звичок.

Важкі металеві сині двері

Яскраво-синій символізує колір неба і моря, які вам доведеться залишити позаду, щойно ви увійдете всередину. Це також колір, який часто асоціюється зі стабільністю. Будучи наполегливою людиною, ви здатні досягати поставленої мети.

Однак те, чого ви прагнете, іноді може стати важкодоступним.

Мох на камінні означає тривале перебування в холодному місці, там, де вам ніколи не хотілося б опинитися, тим більше, що ви вважаєте себе доброю і працелюбною людиною, яка рідко відпочиває.

Скарб, який ви шукаєте у цій в'язниці, — комфорт. Чи не краще зробити перерву?.. Потім це обов'язково окупиться.

Тож, яке фото вас налякало найбільше? Чи допомогли ми визначитися із вашим поточним емоційним станом?..

Ні?.. Тоді пропонуємо ще один психологічний тест: Перше, що побачите на малюнку, виявить ваші приховані страхи.