Тихий вбивця: що відомо про грибок, який не піддається лікуванню

У США виявили смертоносний грибок. Candida auris тепер набув статусу "невідкладної загрози" — найвищого рівня небезпеки.

Про це пише The Hill.

Смертельно небезпечний, стійкий до ліків грибок з'явився у США 2016 року. Зараз швидко поширюється і набуває ще більшої стійкості до медикаментів через пандемію COVID-19.

Грибок ховається в медичних закладах та заражає вразливих пацієнтів, викликаючи інвазивні інфекції з летальністю від 30 до 60%.

Грибок поширюється під час контакту з хворими людьми, а також із забрудненими поверхнями або обладнанням. Здоровій людині він нашкодити не може. Однак люди зі слабкою імунною системою або ті, хто використовує медичні пристрої (наприклад, апарати ШВЛ або катетери), можуть померти при контакті.

Найбільший ризик становлять літні пацієнти, які перебувають на штучній вентиляції легень, а також хворі на рак, які проходять хіміотерапію. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Medical Mycology, від 30 до 70 % госпіталізованих людей, у яких розвивається інфекція, можуть померти від неї.

У більшості випадків Candida auris не піддається протигрибковому лікуванню, а також лікуванню із застосуванням антибіотиків. У зараженого спостерігаються підвищена температура, біль у тілі та втома.

2019 року, до початку пандемії, у США повідомили загалом про 476 клінічних випадків. 2021 року кількість клінічних випадків майже подвоїлася і склала 1471.

Раніше стало відомо, що у медичних закладах по всій території США швидко поширюється смертельна грибкова інфекція – Candida Auris або C. Аuris, яка може викликати важкі захворювання у людей з ослабленою імунною системою.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я визначила небезпечні грибки, які потребують додаткових досліджень.

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