Точки молодості: куди натиснути, що мати на 10 років молодший вигляд

Згідно з давнім японським методом шиацу, на нашому тілі є точки входу та виходу позитивної і негативної енергії. Якщо стимулювати ці зони, можна позбутися певних хвороб та навіть відтермінувати старіння і появу зморшок.

Сучасна медицина пояснює наявність таких особливих точок краси тим, що вони розташовані там, де м'язи обличчя найбільше "втомлюються" з віком. Через це і формуються зморшки, овал обличчя наче "пливе" донизу.

Точок масажу на обличчі дуже багато, але для самостійної профілактики старіння вдома необхідно знати про найважливіші з них.

Точки масажу для гладкого чола

В області міжбрів'я розташувалися три найголовніші точки для чола. Та, що розташована посередині у східній медицині вважається взагалі найголовнішою. В методі шиацу її ще називають "третім оком". Якщо говорити професіональними термінами, то тут розташований м'яз гордеців, через гіперспазм якого у людини з'являється похмурий, дещо зверхній погляд.

Точки для гладкого чола / Фото: ТСН.ua

А дві точки по краях брів допомагають розслабити так званий парний м'яз, який піднімає брови, "розкриває" погляд, робить обличчя більш відкритим. Варто запам'ятати, що саме ці м'язи формують ненависні жінками вертикальні міжбрівні зморшки та викликають ефект "нависання" брів.

Точки очей

Щоб розслабити круговий м'яз ока, необхідно масажувати парні крапки біля "хвостиків" брів та біля зовнішніх кутиків очей. Саме тут з'являються "гусячі лапки", які виникають через моргання та примружування.

Точки очей / Фото: ТСН.ua

Верхні повіки тягнуться донизу затиснутим м'язом, чим порушується потік крові і лімфи: з'являються темні кола, набряки навколо очей. Завдяки масажу ви піднімете хвостики брів, зробите погляд виразнішим та світлішим та, звичайно, покращите лімфодренаж у цій зоні.

Точки пружніх щік

Якщо масажувати три точки по нижньому краю вилиць, можна повернути тонус надто розслабленим м'язам, що змушують щоки " звисати" донизу, утворюючи брили.

Точки пружніх щік / Фото: ТСН.ua

Щоб їх відшукати, відступіть приблизно 1 см від основи носа, тут буде перша точка. Інші розташовані відразу за ними. Високі і чіткі вилиці вам гарантовані.

Точки від носогубних складок

М'яз, який допомагає підняти верхню губу, міцно вплітається у шкіру носогубної складки. Тому через порушення його тонусу відбувається формування зморшок в цій зоні. До речі, вони можуть з'явитися в досить молодому віці і додавати до 10 років.

Точки від носогубних складок / Фото: ТСН.ua

Знайдіть точки для масажу, які розташовуються відразу біля крил носа в невеликих заглибинах.

Точки для красивих губ

Через порушення тонусу кругового м'язу рота куточки губ опускаються донизу та з'являються неприємні вертикальні зморшки по краю губ. Якщо натискати на спеціальні точки, можна повернути вустам пружність та зробити їх пухкішими на вигляд.

Точки для красивих губ / Фото: ТСН.ua

Для цього натискайте вказівними пальцями на куточки губ, а потім переходьте до заглибини над верхньою губою. Остання додатково покращить кровообіг в ділянці носогубного трикутника, тому буде боротися і з носогубними зморшками.

Точки чіткого овалу обличчя

Знайдіть великими пальцями точку, яка розташована під нижньою щелепою у невеликій ямці. Одночасно вказівні, середні і безіменні пальці покладіть на її край.

Точки для чіткого овалу обличчя / Фото: ТСН.ua

Якщо щодня натискати на ці точки, а потім поступово переміщатися пальцями до скронь (залишаючи великі пальці нерухомими), то можна створити ефект ліфтингу в домашніх умовах.

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