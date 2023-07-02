Топ-7 продуктів, користь яких переоцінена

Не вся корисна їжа володіє приписуваними їй перевагами. Деякі продукти переоцінені.

Які саме - пише видання realbuzz.

Ягоди годжі

З погляду поживної цінності вони практично нарівні з будь-якими іншими ягодами. Хоча ягоди годжі і поставлені на п'єдестал у світі здоров'я, було проведено не так багато досліджень, щоб довести, що вони корисніші для здоров'я, ніж будь-які інші ягоди. Намагайтеся їсти сезонні та широкодоступні ягоди, як-от полуниця, малина, чорниця, щоб отримати ті самі переваги для здоров'я.

Яєчні білки

Існує стереотип, що білок яйця набагато краще, ніж жовток. Особливо він корисний для судин і в ньому міститься вітамін А, який користь для нирок. Яйця рекомендують вживати вагітним, але прихильники здорового харчування виключають жовток з раціону і готують, наприклад, білкові омлети. Тим не менш, дієтологи вважають, що яйця принесуть більше користі, якщо не відокремлювати білок і жовток, інакше втрачаються корисні властивості. У жовтку містяться вітаміни D і В, мінерали, жирні кислоти і холін, що робить його трохи чи не найкориснішим продуктом в холодильнику.

Йогурт

Деякі йогурти можуть бути корисними, але ароматизовані йогурти не потрапляють у цю категорію, оскільки вони часто містять багато доданого цукру та штучних підсолоджувачів. Натуральний йогурт є чудовим джерелом кальцію і може бути гарним способом додати пробіотики до свого раціону.

Сік асаї

Ягода в натуральному вигляді є поживним продуктом, але її важко дістати, тоді як сік асаї більш доступний. Незважаючи на деякі твердження про користь для здоров'я, дослідження засвідчили, що сік асаї досить посередній порівняно з іншими фруктами. Фактично, було виявлено, що сік ягід асаї містить менше антиоксидантів, ніж, наприклад, сік чорниці, гранатовий сік і навіть червоне вино.

Гранола

Гранола може звучати як ідеальний варіант для сніданку, насиченого різними видами злаків, сухофруктами та горіхами, але за умови, що ця гранола дійсно корисна для здоров'я. Деякі види граноли, які ви купуєте в магазині, містять набагато більше калорій, ніж ви думаєте. Суміш цукру й олії використовується для скріплення шматочків мюслі, а в деякі пакети пластівців додано шматочки шоколаду, що також різко збільшує вміст цукру в сніданку.

Сироп агави

Сироп агави вважається здоровою альтернативою цукру. Незважаючи на те, що сироп агави дійсно має низький глікемічний індекс, він містить велику кількість фруктози. Фруктоза природним чином міститься у фруктах і багато хто вважає її корисною, але якщо її вживати у великих кількостях, вона може стати важкою для перетравлення вашою печінкою та впливати на рівень цукру в крові. Це означає, що сироп агави також не є здоровою заміною цукру.

Смузі

Напій, приготований із фруктів, може здатися ідеальним рішенням усіх ваших проблем зі здоров'ям. І справді, смузі може бути поживним варіантом перекусу, якщо його приготувати самостійно. Але смузі, куплені в магазині, містять рафінований цукор та сиропи. Як і у випадку з будь-якою їжею, фрукти також слід їсти в помірних кількостях, тож якщо один смузі на день допоможе вашому організму отримати потрібні йому вітаміни та поживні речовини, то три чи чотири — різко підвищать споживання цукру.

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