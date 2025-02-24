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Топ дорогих продуктів, які можна замінити дешевими аналогами

Топ дорогих продуктів, які можна замінити дешевими аналогами

Існує стереотип, що правильне здорове харчування - це дорого / Фото: pixabay.com

Ці продукти хоча й дешевші, але так само корисні.

Мало хто знає, що існують дешеві альтернативи популярним суперфудам, які містять у собі не менше вітамінів та корисних речовин.

Червона риба

У ній містяться жирні кислоти омега-3. Ці речовини знижують ризик атеросклерозу, внормовують рівень холестерину, позитивно впливають на шкіру та волосся, зміцнюють імунітет. Однак, щоб отримати омега-3 жирні кислоти з червоної риби, необхідно витратити чимало грошей. У скумбрії та оселедці цих речовин міститься не менше, ніж у лососі.

Батат

Прихильники здорового харчування замінюють картоплю бататом. Секрет цінності цього продукту полягає в його складі: у 100 г продукту немає жирів, але є 13 г вуглеводів, 2 г білка у вигляді незамінних амінокислот і велика кількість вітамінів і мінералів. Однак у бататі менше заліза, міді, цинку, ніж у картоплі. 

Гарніри

Знайти заміну можна і дорогим гарнірам. Замість гречки, дикого рису, амаранту та кіноа купуйте пшоно, ячну, пшеничну та будь-яку доступну крупу, навіть квасолю.

Насіння чіа легко можна замінити лляним насінням, а кіноа — гречкою, адже за рівнем поживних речовин і мікроелементів ці продукти дуже близькі. 

Фрукти

Дорогі екзотичні фрукти коштують так багато лише через те, що на них попит більший, ніж пропозиція, але вітамінів у них не більше, ніж у більш доступних яблуках та апельсинах.
Щодо овочів, то броколі можна замінити звичайною капустою, фіолетовою капустою.

Раніше ми писали, які продукти понижують тиск. Більше про це читайте у новині.

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