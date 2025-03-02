Топ гігієнічних засобів, якими ні з ким не можна ділитися

Щоб убезпечити себе від зараження хворобами, необхідно дотримуватися певних правил особистої гігієни та ні за яких обставин не брати і не давати в борг деякі речі.

Кулькові дезодоранти

Дезодоранти призначені для усунення запаху бактерій і уповільнення потовиділення, але при використанні частина бактерій залишаються на самій кульці. Крім того, на нього можуть потрапити відмерлі клітини шкіри і волосся в області пахв.

Бритви

Досліджень, які підтверджують факт передачі гепатиту В і С та ВІЛ через леза бритв, безліч. Крім того, під час спільного використання бритв існує ризик передавання грибкових інфекцій.

Рушники

Через них можуть передаватися інфекції, починаючи від кон’юнктивіту, особливо якщо рушник не першої свіжості ще й мокрий.

Зубні щітки

Це створює цілком реальний ризик зараження інфекцією, що передається через кров. І хоча чистка зубів в будь-якому разі збільшує, нехай і тимчасово, кількість бактерій в крові, збільшувати їх рівень ще більше, звичайно ж, не варто.

Мочалка

Не варто забувати, що велику частину часу мочалка залишається мокрою, а як відомо, саме вологе середовище є найбільш сприятливим для розмноження бактерій і грибкових мікроорганізмів. Щоб убезпечити себе від ризику зараження інфекціями, краще всього мати свою особисту мочалку.

Пінцет

Пінцети, які використовують для корекції форми брів, також можуть стати переносниками різних інфекцій. Тому ділитися пінцетом з іншими людьми можна лише у тому випадку, якщо він буде продезінфікований до і після використання.

Раніше ми писали, як привчати дитину до чистоти. Більше про це читайте у новині.

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