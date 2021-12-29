Дієтологи назвали найкращі та найгірші способи приготування їжі

Найкращі технології приготування – це ті, які створюють смачні страви та зберігають велику кількість вітамінів і поживних речовин.

Не всі способи приготування їжі корисні для здоров’я.

Найкращі технології приготування — це ті, що не лише допомагають створювати смачні страви, але й зберегти велику кількість вітамінів і поживних речовин у продуктах.

Запікання, тушкування та пасерування в невеликій кількості води або олії є корисними варіантами при виборі способу приготування. Так ви покращуєте смак деяких овочів і вміст поживних речовин.

Деякі методи приготування зменшують кількість чутливих до тепла та світла поживних речовин і вітамінів, як-от вітамін С та деякі вітаміни групи В. Через це дієтологи радять регулярно змінювати спосіб приготування їжі, але так само на здорові.

Не забувайте виключити насичені жири з ваших страв — вершкове масло, маргарин, вершки чи сало — і не додавайте багато солі.

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Які техніки приготування є найгіршими

Одними з найгірших методів приготування їжі є ті, які збільшують насичені жири та сіль, разом із канцерогеном.

Наприклад, смаження, приготування на грилі та копчення з додаванням жирів і солі, особливо якщо їжа підгоріла, найшкідливіші.

Вживання продуктів, приготованих цими методами, збільшує ризик серцево-судинних захворювань і раку. Надлишок насичених жирів і натрію в раціоні може збільшити ймовірність серцевих захворювань, а підгоріла їжа - підвищити ризик деяких видів раку.

Смаження у фритюрі

Смаження у фритюрі може бути одним з найбільш шкідливих способів приготування їжі. Коли ми смажимо або регулярно їмо смажену їжу — особливо у фритюрі — підвищуємо ризик смерті від серцевих захворюваннь та інсульту. Якщо ви смажите їжу, переконайтеся, що вибираєте більш здорові олії, такі як оливкова, очищена пряжена або олія авокадо.

Копчення

Копчене м’ясо при регулярному вживанні серйозно зашкодить здоров’ю.

Згідно з новим дослідженням, зв’язок між раком кишкового тракту і частим вживанням копчених продуктів незаперечний.

Гриль

Приготування на грилі робить їжу смачною та допомагає зберегти поживні речовини та зменшити кількість жирів у продуктах. Однак важливо не готувати м’ясо та інші продукти на грилі до обвуглення. Згідно з дослідженнями, приготування на грилі може піддавати їжу впливу канцерогенних хімічних речовин, які містяться в димі. А інше дослідження показало, що приготування на грилі при високій температурі можуть бути пов’язані з підвищеним кров’яним тиском.

Смаження у аерофритюрниці

Якщо ви хочете отримати більш здорову альтернативу смаженню, то аерофритюрниця — чудовий варіант. Продукти готуються на краплі корисної олії, наприклад, авокадо. Брюссельська, цвітна капуста, картопля, курка та лосось чудово смакують, приготовані таким чином.

Мікрохвильова піч

У продуктах, приготованих у мікрохвильовці, зберігається вітамін С та інших поживних речовин, які часто зникають в процесі нагрівання. Дослідники виявили, що мікрохвильовка та приготування на пару найкраще зберігають флавоноїди, що містяться в брокколі.

Обсмажування

Це розповсюджений спосіб приготування овочів та м’яса. Однак важливо пам’ятати, які інгредієнти ви використовуєте під час пасерування. Дослідження, проведене в Іспанії, показало, що пасерування брокколі на оливковій або соняшниковій олії допомагає краще зберегти вміст вітаміну С у цих овочах.

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Смаження

Смаження овочів з крапелькою олії та дрібкою солі дійсно може підкреслити смак і збільшити доступність таких поживних речовин, як бета-каротин, лікопін (каротиноїд, який може допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань) і кальцій. Однак смаження може підвищити деякі харчові переваги одних продуктів та зменшити користь інших.

Приготування під тиском

Скороварка - один з найпростіших і найздоровіших способів приготування їжі.

Приготування під тиском дозволяє зберегти поживні речовини в продуктах. Дослідники виявили, що, наприклад, брокколі зберігає 90% вмісту вітаміну С у скороварці.

Приготування на пару

На пару – це не лише легкий і простий спосіб приготування їжі, але й багато переваг для здоров’я. Приготування на пару овочів, таких як морква, перець і капуста, може допомогти забезпечити більше антиоксидантів порівняно з тим, коли ці самі овочі споживаються сирими. Водорозчинні вітаміни, такі як вітамін С і більшість вітамінів групи В, можуть також зберігатися більше під час приготування на пару, а не кип’ятіння, через обмежений контакт їжі з водою.