Топпродукти для м’язів: де реально найбільше білка на 100 г
Ці продукти не просто заповнюють тарілку: вони заряджають енергією, підтримують серце та роблять шкіру пружною, перетворюючи щоденне харчування на справжню суперсилу.
Кожні 100 г курячої грудки без зайвого жиру дають 32 г білка — це справжній будівельний блок для м’язів. Пармезан, твердий італійський сир, перевершує багатьох з 42 г білка, а суха спіруліна для вегетаріанців б’є рекорди з 58 г.
Білок: тваринний vs рослинний
Тваринні джерела містять повний набір амінокислот та засвоюються на 95–100%.
Рослинні продукти, як соя чи насіння, потребують комбінацій, щоб досягти повного амінокислотного профілю.
За рекомендаціями Dietary Guidelines 2026, активним дорослим потрібно 1,2–1,6 г білка на кг ваги. Для людини вагою 70 кг це 84–112 г щодня, щоб підтримувати м’язи і здорову вагу.
Тваринні лідери: м’ясо, риба та сир
Кожен грам білка з курки чи риби несе повний набір незамінних амінокислот.
Топові джерела білка на 100 г:
Пармезан тертий — 41,6 г білка, 431 ккал;
Куряча грудка нежирна — 32,1 г білка, 165 ккал;
Свинина нежирна — 31 г білка, 183 ккал;
Тунець консервований — 29,9 г білка, 128 ккал;
Яловичина lean — 28,7 г білка, 250 ккал;
Яйця варені — 12,6 г білка, 155 ккал;
Грецький йогурт нежирний — 10 г білка, 59 ккал.
Порада: сир містить більше білка за м’ясо, але калорій теж більше. Додавайте лимон до риби для кращого засвоєння заліза.
Рослинні чемпіони: спіруліна, соя та насіння
Рослинний білок — справжній вибух корисних речовин.
Топ рослинних джерел на 100 г:
Суха спіруліна — 57,5 г білка, 290 ккал;
Соя смажена суха — 43,3 г білка, 449 ккал;
Гарбузове насіння — 29,8 г білка, 446 ккал;
Сочевиця суха — 25,8 г білка, 353 ккал;
Тофу твердий — 17,3 г білка, 144 ккал;
Нут сухий — 19 г білка, 364 ккал.
Порада: поєднуйте бобові з зернами, щоб підвищити засвоюваність до ~90%.
Якість понад кількість: що таке PDCAAS
Не кожен грам білка однаково корисний. PDCAAS показує, скільки амінокислот засвоюється:
Яйця, молоко, сир — 1.0, ідеал;
Курка, яловичина — 0.92–0.95, висока біодоступність;
Соя — 0.91, найкраща рослинна;
Сочевиця — 0.52, потребує комбінування.
Для росту м’язів обирайте продукти з PDCAAS понад 0.9.
Практичні поради: як додати білок у день
Ранок: омлет з 3 яєць — 19 г білка + овочі.
Обід: грудка з гречкою — 40 г білка.
Вечеря: тофу-стір-фрай з нутом — 25 г білка.
Снеки: насіння у йогурт — +10 г білка.
Для спортсменів: 30 г казеїну перед сном уповільнює розпад м’язів.
Для веганів: смузі зі спіруліною та горохом — 40 г білка за склянку.
Не забувайте пити 2–3 л води на день.
Типові помилки з білком
Ігнорування комбінацій рослинних продуктів (сочевиця + рис = повний білок).
Недооцінка норми для активних — потрібно 1,6 г/кг замість 0,8 г/кг.
Вибір жирної свинини або м’яса — калорії без білка.
Недостатня гідратація — білок навантажує нирки.
Повна відмова від тваринного білка — дефіцит B12.
Правильний білок покращує сон, енергію та настрій. Спробуйте тиждень із цими продуктами — тіло віддячить силою та пружністю. Завтра — новий рецепт із тунцем чи соєю, бо подорож до ідеального раціону лише починається.