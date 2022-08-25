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Трансжири — в яких продуктах містяться та чим вони небезпечні

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Трансжири — в яких продуктах містяться та чим вони небезпечні

Що таке трансжири та чим вони небезпечні

З'ясовуємо, чим небезпечні трансжири, в яких продуктах вони містяться і як правильно харчуватися, щоб не нашкодити здоров'ю.

Що таке трансжири

Взагалі жири (або ліпіди) є важливим компонентом  для "будівництва" клітинних оболонок людського організму. Їхні молекули захищають клітини від зовнішнього впливу, допомагають у насиченні поживними речовинами та киснем. Від корисних жирів трансжири відрізняються зміненою хімічною формулою, вони містять трансізомери ненасичених жирних кислот, що гірше засвоюються організмом. Хімічні елементи, що містяться в трансжирах, при попаданні в організм людини, замінюють молекули «правильних» ліпідів і клітини перестають виконувати свої функції.

Трансжири містяться у м'ясі та молочних продуктах.Утворюються трансжири при дезодорації та гідрогенізації рослинних олій. Штучно створені трансжири використовують у харчовій промисловості для збільшення терміну придатності, покращення зовнішнього вигляду та смаку продукції.

Як впливають трансжири на здоров'я людини

Доведено, що трансжири практично не беруть участь в обміні речовин людини, натомість порушують ліпідний профіль і можуть призвести до різних захворювань.

Вживання трансжирів може призвести до:

  • розвитку серцево-судинних захворювань,
  • гормональних порушень,
  • розвитку цукрового діабету, ожиріння, онкологічних захворювань,
  • ослаблення імунітету,
  • появи алергічних реакцій,
  • порушень репродуктивної функції у чоловіків.

Як визначити, що у складі продукту є трансжири

Перед тим, як придбати готовий до вживання продукт або напівфабрикат, вивчіть етикетку. У складі продукту трансжири зазвичай вказуються як кулінарний, гідрогенізований, сатурований, модифікований рослинний, комбінований, фритюрний жир або маргарин.

Які продукти містять трансжири

Як відомо, лідером за змістом трансжирів є маргарин та спреди.

Величезна кількість трансжирів зазвичай міститься в таких продуктах як:

  • кондитерські вироби - торти, тістечка, пончики, млинці, печиво, вафлі, цукерки, а також продукти, що містять будь-яке смажене тісто,
  • фаст-фуд - картопля фрі, нагетсі, бургери, чебуреки тощо,
  • морозиво, молочні напої, кава і гарячий шоколад з вершками,
  • картопляні чипси, сухарики, попкорн,
  • перероблене м'ясо - ковбаси, сосиски, сардельки, шинка, бекон, солоне та копчене м'ясо, м'ясні консерви тощо,
  • сухі суміші для приготування супів, соусів, кремів, млинців, кондитерських виробів, напоїв тощо,
  • різні соуси, кетчупи, майонези тощо,
  • сирні та плавлені сири, тверді сири, сирні сирки,
  • заморожені напівфабрикати.

Як харчуватися без трансжирів

Згідно з рекомендаціями ВООЗ організм людини повинен отримувати не більше  2—3 г трансжирів за добу. Цю норму легко перевищити, вживаючи лише натуральну тваринну їжу, яка також містить трансжири. А якщо споживати ще й  заборонені покупні продукти, то норма буде перевищена у кілька десятків разів.
Тому споживання трансжирів потрібно виключати повністю або хоча б мінімізувати їх споживання. Для цього готувати їжу самостійно, віддавати перевагу рослинній їжі, замінити майонези та соуси оливковою олією, фастфуд та напівфабрикати відвареними або приготовленими  на пару стравами.

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Дата публікації
Перегляди
488
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