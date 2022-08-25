Трансжири — в яких продуктах містяться та чим вони небезпечні

З'ясовуємо, чим небезпечні трансжири, в яких продуктах вони містяться і як правильно харчуватися, щоб не нашкодити здоров'ю.
Що таке трансжири
Взагалі жири (або ліпіди) є важливим компонентом для "будівництва" клітинних оболонок людського організму. Їхні молекули захищають клітини від зовнішнього впливу, допомагають у насиченні поживними речовинами та киснем. Від корисних жирів трансжири відрізняються зміненою хімічною формулою, вони містять трансізомери ненасичених жирних кислот, що гірше засвоюються організмом. Хімічні елементи, що містяться в трансжирах, при попаданні в організм людини, замінюють молекули «правильних» ліпідів і клітини перестають виконувати свої функції.
Трансжири містяться у м'ясі та молочних продуктах.Утворюються трансжири при дезодорації та гідрогенізації рослинних олій. Штучно створені трансжири використовують у харчовій промисловості для збільшення терміну придатності, покращення зовнішнього вигляду та смаку продукції.
Як впливають трансжири на здоров'я людини
Доведено, що трансжири практично не беруть участь в обміні речовин людини, натомість порушують ліпідний профіль і можуть призвести до різних захворювань.
Вживання трансжирів може призвести до:
- розвитку серцево-судинних захворювань,
- гормональних порушень,
- розвитку цукрового діабету, ожиріння, онкологічних захворювань,
- ослаблення імунітету,
- появи алергічних реакцій,
- порушень репродуктивної функції у чоловіків.
Як визначити, що у складі продукту є трансжири
Перед тим, як придбати готовий до вживання продукт або напівфабрикат, вивчіть етикетку. У складі продукту трансжири зазвичай вказуються як кулінарний, гідрогенізований, сатурований, модифікований рослинний, комбінований, фритюрний жир або маргарин.
Які продукти містять трансжири
Як відомо, лідером за змістом трансжирів є маргарин та спреди.
Величезна кількість трансжирів зазвичай міститься в таких продуктах як:
- кондитерські вироби - торти, тістечка, пончики, млинці, печиво, вафлі, цукерки, а також продукти, що містять будь-яке смажене тісто,
- фаст-фуд - картопля фрі, нагетсі, бургери, чебуреки тощо,
- морозиво, молочні напої, кава і гарячий шоколад з вершками,
- картопляні чипси, сухарики, попкорн,
- перероблене м'ясо - ковбаси, сосиски, сардельки, шинка, бекон, солоне та копчене м'ясо, м'ясні консерви тощо,
- сухі суміші для приготування супів, соусів, кремів, млинців, кондитерських виробів, напоїв тощо,
- різні соуси, кетчупи, майонези тощо,
- сирні та плавлені сири, тверді сири, сирні сирки,
- заморожені напівфабрикати.
Як харчуватися без трансжирів
Згідно з рекомендаціями ВООЗ організм людини повинен отримувати не більше 2—3 г трансжирів за добу. Цю норму легко перевищити, вживаючи лише натуральну тваринну їжу, яка також містить трансжири. А якщо споживати ще й заборонені покупні продукти, то норма буде перевищена у кілька десятків разів.
Тому споживання трансжирів потрібно виключати повністю або хоча б мінімізувати їх споживання. Для цього готувати їжу самостійно, віддавати перевагу рослинній їжі, замінити майонези та соуси оливковою олією, фастфуд та напівфабрикати відвареними або приготовленими на пару стравами.
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