Трансжири — в яких продуктах містяться та чим вони небезпечні

З'ясовуємо, чим небезпечні трансжири, в яких продуктах вони містяться і як правильно харчуватися, щоб не нашкодити здоров'ю.

Що таке трансжири

Взагалі жири (або ліпіди) є важливим компонентом для "будівництва" клітинних оболонок людського організму. Їхні молекули захищають клітини від зовнішнього впливу, допомагають у насиченні поживними речовинами та киснем. Від корисних жирів трансжири відрізняються зміненою хімічною формулою, вони містять трансізомери ненасичених жирних кислот, що гірше засвоюються організмом. Хімічні елементи, що містяться в трансжирах, при попаданні в організм людини, замінюють молекули «правильних» ліпідів і клітини перестають виконувати свої функції.

Трансжири містяться у м'ясі та молочних продуктах.Утворюються трансжири при дезодорації та гідрогенізації рослинних олій. Штучно створені трансжири використовують у харчовій промисловості для збільшення терміну придатності, покращення зовнішнього вигляду та смаку продукції.

Як впливають трансжири на здоров'я людини

Доведено, що трансжири практично не беруть участь в обміні речовин людини, натомість порушують ліпідний профіль і можуть призвести до різних захворювань.

Вживання трансжирів може призвести до:

розвитку серцево-судинних захворювань,

гормональних порушень,

розвитку цукрового діабету, ожиріння, онкологічних захворювань,

ослаблення імунітету,

появи алергічних реакцій,

порушень репродуктивної функції у чоловіків.

Як визначити, що у складі продукту є трансжири

Перед тим, як придбати готовий до вживання продукт або напівфабрикат, вивчіть етикетку. У складі продукту трансжири зазвичай вказуються як кулінарний, гідрогенізований, сатурований, модифікований рослинний, комбінований, фритюрний жир або маргарин.

Які продукти містять трансжири

Як відомо, лідером за змістом трансжирів є маргарин та спреди.

Величезна кількість трансжирів зазвичай міститься в таких продуктах як:

кондитерські вироби - торти, тістечка, пончики, млинці, печиво, вафлі, цукерки, а також продукти, що містять будь-яке смажене тісто,

фаст-фуд - картопля фрі, нагетсі, бургери, чебуреки тощо,

морозиво, молочні напої, кава і гарячий шоколад з вершками,

картопляні чипси, сухарики, попкорн,

перероблене м'ясо - ковбаси, сосиски, сардельки, шинка, бекон, солоне та копчене м'ясо, м'ясні консерви тощо,

сухі суміші для приготування супів, соусів, кремів, млинців, кондитерських виробів, напоїв тощо,

різні соуси, кетчупи, майонези тощо,

сирні та плавлені сири, тверді сири, сирні сирки,

заморожені напівфабрикати.

Як харчуватися без трансжирів

Згідно з рекомендаціями ВООЗ організм людини повинен отримувати не більше 2—3 г трансжирів за добу. Цю норму легко перевищити, вживаючи лише натуральну тваринну їжу, яка також містить трансжири. А якщо споживати ще й заборонені покупні продукти, то норма буде перевищена у кілька десятків разів.

Тому споживання трансжирів потрібно виключати повністю або хоча б мінімізувати їх споживання. Для цього готувати їжу самостійно, віддавати перевагу рослинній їжі, замінити майонези та соуси оливковою олією, фастфуд та напівфабрикати відвареними або приготовленими на пару стравами.

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