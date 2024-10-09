Треба діяти негайно: що робити, якщо людина подавилася

Перша допомога, якщо людина подавилася, але поряд з вами нікого немає.

Коли людина задихається, її дихальні шляхи частково або повністю перекриваються, що означає, що вона може не дихати належним чином. Людина, що подавилася, може спробувати усунути те, що їй заважає, за допомогою кашлю. Але, коли їй це не вдається зробити самостійно, вам потрібно негайно допомогти.

Ознаки і симптоми того, що людина подавилася:

утруднене дихання;

кашель;

червоне, одутле обличчя;

людина вказує на своє горло або хапається за шию.

В St John Ambulance (Велика Британія) розповіли, що робити, коли людина подавилася. В такому разі застосовують маневр Геймліха:

Якщо ви думаєте, що хтось задихається, запитайте людину: "Ви задихаєтесь?". Якщо вона може дихати, говорити або кашляти, то, можливо, зможе й відкашлятися самостійно. Якщо людина не може дихати, кашляти або шуміти, то їй негайно потрібна ваша допомога. Заохочуйте людину покашляти та усунути будь-які явні перешкоди з рота. Як допомогти людині, яка подавилася: маневр Геймліха / Фото: Фото з відкритих джерел Якщо відкашлювання не дає результату, потрібно зробити п’ять різких ударів у спину. Для цього допоможіть людині нахилитися вперед, підтримуючи верхню частину тіла однією рукою. Долонею іншої руки нанесіть п’ять різких ударів між лопаток. Після кожного удару в спину перевіряйте, чи немає чогось у роті. Якщо удари по спині не можуть усунути перешкоду, тоді п'ять разів надавіть на живіт. Для цього встаньте позаду і обійміть людину за талію. Помістіть одну руку в стиснутий кулак між пупком і нижньою частиною грудей. Іншою рукою візьміть кулак і різко потягніть всередину та вгору до п’яти разів. Після кожного поштовху перевіряйте рот.

Якщо у вас не вийшло з першого разу, зателефонуйте у "Швидку" і повторяйте цей маневр, поки не приїде допомога.

Читайте також: