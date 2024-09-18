Тренер нарешті розповів, чи можна їсти картоплю, коли худнеш — як вона впливає на вагу

Багато хто вважає картоплю шкідливим продуктом, особливо під час схуднення. Чи це дійсно так, розповів відомий тренер.

За словами тренера Юрія Попка, цей овоч має значно менше калорій за деякі популярні крупи. Однак, якщо ви намагаєтесь схуднути, слід знати, як його правильно готувати.

Україна, каже експерт, входить до трійки країн світу, які вирощують картоплю. А ще ми займаємо друге місце за кількістю споживання цього продукту. В середньому одна людина споживає приблизно 120 кг на рік.

Великим плюсом картоплі можна назвати той факт, що вона може довго зберігатися. А ще цей овоч можна по-різному готувати і їсти цілий рік.

Картопля — вуглевод, а тому її часто прирівнюють під час складання раціону харчування до популярних круп. Експерт вказує, що, наприклад, в 100 г гречки ми маємо цілих 350 ккал, тоді як 100 г картоплі містять усього 88 ккал. Про цей факт багато хто забуває.

Як результат, через нижчу калорійність на фоні круп, картоплі ви можете спожити багато. До того ж, ще однією особливістю цього овоча є те, що він надовго надає відчуття ситості.

Наприклад, каже Юрій, якщо ви з'їсте картоплину і круасан, то після картоплі будете ситими декілька годин, а після круасана захочете їсти вже за 30 хвилин. Хоча це і два вуглеводи.

Користь картоплі полягає в тому, що вона багата калієм, який потрібен для регулювання артеріального тиску. Також в ній міститься чимало вітаміну С, особливо, якщо говорити про молоду картоплю. Це овоч, а тому він багатий на клітковину, яка потрібна для здоров'я травної системи.

Часто картоплю сварять через те, що в ній міститься крохмаль. В організмі він дійсно дуже швидко перетворюється на глюкозу, а це прирівнюється до споживання солодкого. Тобто картопля не найкращий продукт для тих, в кого інсулінорезистентність чи діабет.

Проте, каже спеціаліст, крохмаль в картоплі буває різним: повільний (стійкий) і той, що перетворюється на глюкозу. Перший не розщеплюється в тонкому кишківнику, а прямує до товстого, де і стає їжею для корисних бактерій.

Так от, щоб крохмаль перетворився на стійкий, потрібно правильно готувати овоч. Юрій стверджує, що слід зупинитися на відвареній картоплі у мундирах. Крім того, що тоді крохмаль стає повільним, ще й ми отримуємо калій, адже залишається шкірка. Однак, не забудьте додати до трапези інші овочі, щоб отримати більше клітковини і стабілізувати рівень глюкози в крові.

Крім того, слід зазначити, чим більше ви розварюєте картоплю, тим більшим стає її глікемічний індекс. Звичайно, каже експерт, варто зазначити і про різні способи готування. Якщо відварена картопля має калорійність 88 ккал, то 100 г картоплі фрі вже "дійде" до понад 300 ккал. До того ж, якщо ви до картопляного пюре додасте багато вершкового масла, то жирність страви також одразу збільшиться в 3-5 разів.

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