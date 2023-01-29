Три дихальні практики, які допоможуть заспокоїтись

Як заспокоїтись, справитись зі стресом за допомогою простих вправ, читайте в матеріалі ТСН.ua

В умовах повномасштабної війни все більше людей перебувають у стресі та депресії. Не всі мають можливості звернутися до психолога, часто допомога потрібна тут і зараз.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Frontiers in Psychology, дихальні практики можуть допомогти в стресовій ситуації розслабити тіло та розум. Їх можна виконувати, не встаючи з місця.

Практика "Стисніть та відпустіть"

Ця техніка підходить для зняття напруги у різних частинах тіла, яка виникає у відповідь на зовнішні стресори. На думку експерта Зі Кларка, техніка «стиснення та відпускання» відмінно підходить для зменшення напруги та вивільнення гніву.

Потрібно вдихнути через ніс, а потім стиснути як найбільше частин тіла — стискаєте кулаки, напружуєте м'язи ніг, згинаєте пальці ніг, "Стискаєтесь на три, два, один, а потім видихаєте та відпускаєте напруження».

Ця практика зняття стресу займає менше однієї хвилини та допомагає боротися із гнівом та тривогою. Якщо одночасно напружити всі м'язи не вдається, або це здається неприємним чи навіть болючим, можна стискати будь-який один м'яз за раз і повторювати вправу в міру потреби.

Практика "Дихання 4–7–8"

Дихання 4–7–8 допомагає у боротьбі зі стресом, приводить тіло в спокійний стан та регулює реакцію коли хочеться бігти або когось вбити.

Техніка цієї практики наступна — повільно вдихаєте, рахуючи до чотирьох, потім затримуєте дихання, рахуючи до семи та видихаєте, рахуючи до восьми. Дана практика чудово допомагає при безсонні.

Практика дихати як "ковальські міхи"

За словами Кларка, ця техніка допомагає при виснаженні краще навіть ніж кава.

Сидячи прямо, обіпріться кулаками в плечі, вдихаючи та видихаючи через ніс. На вдиху підніміть руки вгору, на видиху - опустіть руки вниз. Після повторення цієї техніки кілька разів, як зазначає експерт ви відчуєте себе сповненим енергії.

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