Три харчові звички, які можуть спровокувати гормональний дисбаланс

Безліч факторів сприяє гомеостазу ваших гормонів, і деякі з них знаходяться поза вашим контролем. Але харчові звички – це та сфера, де ви можете впливати на ситуацію.

Вибір певних продуктів і уникання інших може сприяти здоровішому гормональному балансу.

Ось чотири харчові звички, яких слід уникати, щоб ваші гормони були у нормі.

Переїдання (або недоїдання)

Повноцінне харчування сприяє належному регулюванню гормонів, але падіння або різке збільшення ваги внаслідок переїдання або недоїдання може порушити ваш гормональний баланс, що потім вплине і на ваш апетит.

Зміна ваги особливо впливає на жіночі репродуктивні гормони. Як індекс маси тіла (ІМТ), як нижче норми, так і вище норми, пов’язують із вищим ризиком проблем з фертильністю, пов’язаних із гормонами.

Дослідження 2015 року показало, що жінки з надмірною вагою або ожирінням частіше страждають на синдром полікістоза яєчників і метаболічний синдром. Ці стани знижують їхню фертильність.

Жінки з недостатньою вагою, з іншого боку, частіше мали інші гормонально-опосередковані захворювання, які впливали на фертильність: дисфункцію яєчників і вроджену гіперплазію надниркових залоз.

Не тільки репродуктивні гормони можуть порушуватися через надмірне або недостатнє споживання калорій. Ожиріння (спричинене висококалорійною дієтою) може спричинити зміни гормонів гіпоталамуса та гіпофіза, що призводить до більшої ймовірності таких проблем, як гіпотиреоз, хвороба Кушинга, дефіцит гормону росту тощо.

Занадто багато цукру

Вплив цукру на здоров’я небезпечний. Окрім сприяння збільшенню ваги (що саме по собі може негативно впливати на ваші гормони), солодка їжа може завдати шкоди вашим гормонам і іншими способами.

Дослідження показало, що споживання великої кількості фруктози та глюкози може фактично вимкнути ген, відповідальний за регуляцію естрогену та тестостерону. Порушення тонкого балансу цих статевих гормонів матиме хвилевий ефект, збільшуючи ризик акне, безпліддя, синдрому полікістозних яєчників і раку матки (зокрема у жінок із зайвою вагою, згідно з дослідженням).

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Інші дослідження, проведені на тваринах, показали, що дієта з високим вмістом жирів і цукру порушує менструальний цикл і викликає кісти яєчників.

Коли вам хочеться чогось солодкого, обирайте страви з меншим вмістом цукру, як-от темний шоколад або фруктові страви та йогурти.

Алкоголь

Надмірне вживання алкоголю може спричинити гормональні порушення, що переривають зв’язок між ендокринною, нервовою та імунною системами. Наслідки можуть бути далекосяжними: контроль рівня цукру в крові, метаболізм естрогену, проблеми зі щитовидною залозою, імунна дисфункція та інші проблеми з гормонами можуть бути пов’язані з надлишком алкоголю.

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