Три осколки у ніжці та вогнепальне поранення руки: лікарі Львова врятували жінку та її донечку, яких обстріляли під Гостомелем

Три осколки у ніжці та вогнепальне поранення руки: лікарі Львова врятували жінку та її донечку, яких обстріляли під Гостомелем

З шести пасажирів вдалося вижити лише трьом: Лесі та двом діткам.

Лікарі Першого медичного територіального об’єднання Львова врятували та жінку та її 10-місячну доньку, які отримали осколкові поранення під час евакуації зі свого села на Київщині, повідомляє Перше ТМО.

«Люблю тебе. По нас стріляють…» – останнє, що встигла сказати дружина коханому Артему телефоном. За кілька годин до того чоловік посадив Лесю та крихітну донечку у авто з друзями у Демидові на Київщині, аби вони врятувалися. Сам залишився допомагати з евакуацією місцевих. Далі зв’язок обірвався», – розповідають лікарі.

Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова

Авто обстріляли під Гостомелем. З шести пасажирів вдалося вижити лише трьом: Лесі та двом діткам. Троє друзів загинули на місці. Леся ледь встигла вибратися з палаючої автівки і дістати звідти свою малечу та 3-річного сина подруги. У неї – вогнепальне поранення кисті руки, у 10-місячної Кіри – три осколки у ніжці, хлопчик не постраждав.

Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова

Жінку з дітьми прихистила сім’я із сусідньої Гаврилівки. Під звуки сирен вони просиділи всю ніч у підвалі, а зранку рятувальники забрали їх у Бородянку, де жінці та дівчинці надали першу медичну допомогу.

Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова

Через 10 днів після обстрілу жінка з дітьми приїхала до Львова і звернулася за допомогою у Перше ТМО. У дитячій лікарні Кіра проходить інтенсивне антибактеріальне лікування, протизапальну терапію, їй обробляють рани. На щастя, уламки не загрожують життю дитини і не завдадуть шкоди руху стопи і росту дитини у майбутньому.

У 8-лікарні нашого медоб’єднання лікарі роблять усе можливе, аби Лесі зберегти функцію кисті, кістки якої розтрощені. Одного пальця немає. Попереду – низка операцій для відновлення функцій руки.

Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова

У Львові Леся з донечкою зустрілися з чоловіком та батьком Артемом, який до цього залишився під Києвом.

Нагадаємо, російські бойовики розстріляли колону волонтерів під Черніговом.

Військові РФ розстріляли п'ять автобусів з волонтерами на Чернігівщині. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, чотирьох важко поранено.

Автобуси потрапили під прицільний вогонь ворога, коли намагалися проїхати в оточене місто, щоб евакуювати людей. У автобусі перебували лише цивільні волонтери.

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