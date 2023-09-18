Три основні бьюті-проблеми осені: як доглядати за шкірою з настанням холодів

Розповідаємо, що відбувається зі шкірою обличчя восени і як правильно доглядати за нею в міжсезонний період.

Восени, коли зникає гарна та рівномірна літня засмага, багато хто з нас бачить на своєму обличчі негативні зміни, що відбулися зі шкірою під час довгого перебування на сонці. Які проблеми зі шкірою восени можна побачити і як саме з ними боротися — розповідаємо нижче.

Сухість шкіри восени, зневоднення

Сухий вітер, палюче сонце, солона морська вода — всі або деякі з цих факторів присутні влітку. Вони зневоднюють шкіру, призводять до порушення її бар'єру, особливо у людей зі світлою та чутливою шкірою. Після літа обличчя може виглядати тьмяним, мати сіточку з дрібних зморшок, лущитися та ще й подразнюватися навіть від звичного догляду.

Щоб наповнити шкіру такою необхідною восени вологою, рекомендується застосовувати більш щільні креми чи сироватки, які відрізняються інтенсивним зволоженням. Вони обов'язково повинні містити компоненти ліпідного бар'єру шкіри — тригліцериди, жирні кислоти, сквалан, холестерин, вітаміни і пептиди.

Можна пройти і професійний догляд з біоревіталізації (знадобиться 3-5 процедур з інтервалом 2-3 тижні), який якісно і швидко оновлює гідробаланс шкіри та позбавляє її неприємної сухості після літа.

З настанням осені навколо очей на в зоні декольте можуть також з'являтися нові зморшки. Це також відбувається через надмірну сухість шкіри. Щоб їх розгладити і заповнити дефіцит вологи, необхідно "підгодувати" шкіру киснем і поживними речовинами. Для цього, крім біоревіталізації, підійдуть такі процедури як сонофорез, електропорація та мезотерапія.

Проблеми зі шкірою восени: посилення ознак старіння

Що відбувається зі шкірою обличчя восени? / Фото: pixabay.com

Саме ультрафіолет є одним з основних факторів, які призводять до руйнування колагену і еластину, що веде до старіння шкіри. Під впливом сонячного проміння відбувається активізація ферментів, які руйнують колаген та значно сповільнюють його синтез. Все це призводить до появи зморшок, фотостаріння, млявості шкіри, які особливо дають про себе знати наприкінці літа і на початку осені.

Одним з основних компонентів, яких потребує шкіра обличчя восени, є гіалуронова кислота. Вона допомагає притягнути і утримати вологу, нормалізувати водний баланс в міжклітинному просторі, переносить кисень і поживні речовини, служить такими собі "цеглинками" для будівництва еластину і колагену. Чим більше шкіра буде виснаженою і "голодною", тим швидше буде засвоюватися гіалуронова кислота.

З осінніх бьюті-процедур для зменшення проявів старіння рекомендується курс ботулінотерапії, ультразвуковий ліфтинг, лазерна терапія, ін'єкційна колагенотерапія.

Пігментація восени

Саме після закінчення літа у багатьох проявляються пігментні плями, які можуть бути різного виду. Найбільш поширеними вважаються ластовиння, сонячні лептиго. З ними можна впоратися за допомогою спеціальних засобів для відбілювання.

Якщо лептиго надто багато чи з'явилася мелазма (яка набагато гірше піддається терапії від гіперпігментації), краще звернутися до професіонала. Косметологи пропонують в такому разі лазерне чи фотолікування, мезотерапію. Їхня ефективність найвища.

Читайте також: