Три продукти з "прихованим цукром": лікарі закликають негайно виключити їх з меню

Надмірне споживання цукру може призвести до хронічного запалення, резистентності до інсуліну та окислювального стресу, які пов’язані з розвитком хвороби Альцгеймера, ризиком раку та віковими захворюваннями.

Ці три продукти з "прихованим цукром" лікарі закликають негайно виключити з меню, щоб запобігти хворобі Альцгеймера, раку та віковим захворюванням.

Про це йдеться у матеріалі shefinds.

Профілактиці хвороби Альцгеймера, раку та інших захворювань, пов’язаних із віком, приділяється все більше уваги останнім часом, адже як показують дослідження, вибір способу життя, включаючи дієту, відіграє вирішальну роль у зниженні ризику цих захворювань. Одним із несподіваних причин цих проблем зі здоров’ям є прихований цукор, що міститься в багатьох оброблених харчових продуктах, від соусів до закусочних.

Із посиланням на думки декількох експертів в галузі охорони здоров’я, виявлено три продукти, на які варто звернути увагу, оскільки вони містять прихований цукор і можуть бути шкідливими для здоров’я мозку, зокрема.

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Кетчуп і соус барбекю

Такі соуси насправді містять дуже багато цукру, що може призвести до запалення в усьому організмі, окислювального стресу і резистентності до інсуліну.

"Хоча ці соуси можуть здатися досить безневинними, вони зазвичай містять кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози або додаткові цукри. Ці цукри з часом накопичуються і призводять до запалення, що прискорює процес старіння і підвищує ймовірність розвитку раку", — говорить доктор Майкл Лахей.

Йогурт із наповнювачем

У таких продуктах, як магазинні йогурти, багато підступних інгредієнтів і доданого цукру.

Клінічна дієтологиня та нутриціологиня Ріа Хоул зазначає, що простий йогурт може бути наповнений ароматизаторами та підсолоджувачами, а деякі готові продукти містять 250-300 калорій і 25-30 г цукру на порцію, що еквівалентно шоколадному батончику.

"Більшість цих цукрів викликають хронічне запалення в організмі, що прискорює процес старіння мозку", — каже вона.

Батончики мюслі

Такі продукти продаються як здоровий варіант перекусу, але, як і йогурт з наповнювачем, вони містять багато цукру та інших небажаних інгредієнтів. Багато з цих батончиків мають у складі кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози як підсолоджувач, який, згідно з дослідженнями, може підвищити рівень цукру в крові. Крім того, в цих продуктах зазвичай містяться консерванти і добавки, які ще більше сприяють зниженню когнітивних функцій.

Нагадаємо і про продукти,що потрібно їсти жінкам, щоб надовго зберегти здоров’я, молодість і красу.

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