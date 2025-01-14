Три супи, які допоможуть вам скинути зайві кілограми: після свят – саме те, що потрібно

Взимку після свят люди задумуються над тим, як швидко схуднути без зайвих зусиль. Для цього найкраще підійдуть супи.

Дослідження показали, що взимку більшість людей набирають кілька кілограмів, через що багато хто прагне схуднути. Цей процес нелегкий і вимагає значних зусиль для досягнення бажаного результату. Одним зі способів допомогти в цьому є вживання супів, адже вони не лише смачні, а й корисні для організму.

На суповій дієті ви не відчуєте зниження енергії, водночас зайва рідина та жир поступово зникатимуть. Завдяки калорійності овочевих супів і кількості спожитих фруктів, молочних та інших продуктів можна скинути від 2 до 6 кілограмів за тиждень.

Топ-3 рецептів супів для схуднення взимку

Квасолевий суп

Цей суп дуже простий у приготуванні і не потребує багато інгредієнтів. Вам знадобляться: пів кілограма квасолі, дві морквини, цибулина, спеції та зелень за смаком. Почніть із того, що замочіть квасолю на 3-5 годин, а потім варіть її протягом 45 хвилин після закипання води. Овочі наріжте: моркву – соломкою, цибулю – кубиками. Варіть їх близько 10 хвилин. Далі додайте лавровий лист, перець та імбир. Після цього проваріть суп ще кілька хвилин, додайте зелень і вимкніть плиту. Дайте супу настоятися ще кілька хвилин перед подаванням на стіл.

Суп-пюре

Спочатку приготуйте засмажку: наріжте 1 моркву та обсмажте її з 80 грамами солодкої картоплі та подрібненими помідорами в рівних пропорціях, а також додайте половину цибулини та два зубки часнику. Смажте все на сковорідці близько 10 хвилин, потім посоліть, поперчіть і запікайте за температури 180 градусів близько 25 хвилин. Після цього додайте 400 грамів бульйону і збийте все блендером до однорідної маси.

Томатний суп

Приготування цього супу дуже просте. Залийте 1 кілограм помідорів окропом, зніміть з них шкірку та подрібніть у блендері до пюре. Натріть 3 маленькі моркви, подрібніть пучок селери та зелень, змішайте все це з помідоровим пюре і залийте 1 літром томатного соку. Приправте сіллю та поставте до холодильника на кілька годин для настоювання.

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