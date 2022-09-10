Тривоги, підвали та евакуація: як грудне молоко рятує маленьких українців

Світлана Москальчук, мама хлопчика 2,5 роки, переконана, що для немовляти немає нічого ціннішого ніж мамине молоко.

Про це пише UNICEF Ukraine у Facebook.

Світлана продовжила годувати грудьми сина і після того, як йому виповнилося 2 роки. Коли почалась війна, це стало справжнім порятунком. Грудне молоко було для дитини їжею та питтям: під час довгих тривог, перебування у підвалі та під час евакуації.

Грудне вигодовування значно спрощує турботу про дитину. В умовах дефіциту дитячої суміші та інших продуктів материнське молоко може допомогти врятувати життя малюка.

«Я від самого початку дуже хотіла годувати дитину грудьми. Грудне молоко – це постійний контакт із мамою, це смачна та корисна їжа. Я часто чула від знайомих чи просто людей на вулиці, що після року потрібно припиняти грудне вигодовування. Однак я дуже радію, що попри все, я продовжувала годувати сина», - розповіла жінка.

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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