Як мити голову рідше / © unsplash.com

Реклама

Проблема може ховатися у забрудненому гребінці: на ньому накопичується пил, шкірний жир та залишки засобів для укладки. Існує простий і швидкий спосіб, відомий ще нашим бабусям, який допоможе впоратися з цією проблемою за лічені хвилини.

Візьміть таз або будь-яку відповідну ємність, налийте теплу воду та додайте трохи звичайного прального порошку. Ретельно розмішайте до появи піни, після чого помістіть забруднену гребінку в розчин на 10 хвилин.

Після цього ретельно промийте гребінець під проточною водою та дайте їй повністю висохнути. Тепер вона знову чиста і готова до використання. Для підтримки чистоти досить повторювати цю процедуру раз на місяць.

Реклама

Цей простий і швидкий метод допоможе вашому волоссю довше залишатися свіжим, а щоденне миття стане необхідністю лише в рідкісних випадках.