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Тропічний фрукт, що знижує цукор у крові та допомагає при зайвій вазі: результати досліджень

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Тропічний фрукт, що знижує цукор у крові та допомагає при зайвій вазі: результати досліджень

Фрукт, що впливає на рівень цукру

Ожиріння вважається однією з причин розвитку цукрового діабету. Боротися з ожирінням та підтримувати рівень глюкози в нормі допоможе тропічний фрукт, розповідаємо який.

Завдяки дослідженню, опублікованому в журналі British Journal of Nutrition, виявилося, що таким фруктом є манго.

Спочатку вчені провели дослідження, як манго впливає на показники цукру в крові у гризунів. Експерти давали мишам, які їли багато жирної їжі, харчові добавки із м'якоті манго. Вчені порівнювали ефекти від приймання манго з  ефектами від приймання ліків, що впливають на ліпіди та рівень цукру в крові. З'ясувалося, що після включення до раціону манго у тварин покращилася толерантність до глюкози, ліпідний профіль, а також зменшилася кількість жиру. За результатами дослідники дійшли висновку, що ефект від вживання манго  такий самий як і від відповідних ліків. «Результати показують, що введення ліофілізованого манго в раціон мишей покращило толерантність до глюкози та ліпідний профіль і зменшило ожиріння, пов’язане зі споживанням їжі з високим вмістом жиру».

Ці результати були також перевірені на людях. У експерименті  брали участь двоє дорослих людини, які щодня протягом 12 тижнів з'їдали по 10 г ліофілізованого манго.

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