Три загальні ознаки нездужання, які є симптомами раку: на які сигнали організму потрібно звернути увагу

Симптоми раку

Лікарі звертають увагу на те, що рак — це не лише локальне захворювання, яке проявляється пухлиною в конкретному місці. Існує понад 200 різновидів цієї недуги, стверджують дослідники з організації Cancer Research UK, і багато з них на ранніх етапах подають сигнали, що мають «загальний» характер. Це означає, що симптоми позначаються на роботі всієї системи життєдіяльності людини, створюючи відчуття загального нездужання, яке важко прив’язати до певної частини тіла чи певної хвороби.

Фахівці наголошують, що рання діагностика є критичним фактором, оскільки на початкових стадіях лікування має значно вищі шанси на успіх. Проте складність полягає в тому, що ці три ключові ознаки часто мають вигляд як наслідки звичайних інфекцій, повсякденного стресу, вікових змін тощо. Через це пацієнти нерідко відкладають візит до лікаря, втрачаючи дорогоцінний час. В той час як знання того, що є нормальним саме для вашого організму, дозволяє вчасно помітити нетипові зміни, які не минають самі собою, і звернутися по професійну допомогу.

Три загальні ознаки, що потребують уваги

Експерти виділили три «загальні» попереджувальні ознаки, на які слід звернути увагу.

Дуже сильна нічна пітливість або лихоманка. Хоча висока температура часто супроводжує інфекції, а пітливість є характерною для менопаузи або побічної дії ліків, варто бути пильними. Якщо нічне потовиділення є настільки інтенсивним, що постільна білизна стає мокрою («проливний» піт), або ви страждаєте від незрозумілої лихоманки, необхідно обов’язково проконсультуватися з лікарем.

Постійна втома та виснаження. Кожна людина може відчувати втому через стрес або недосипання. Однак, якщо відчуття повної втрати сил не зникає після відпочинку або з’явилося без очевидних причин, це може бути сигналом організму про серйозну хворобу.

Незрозуміла втрата ваги. Незначні коливання ваги протягом життя є нормальними. Тривогу має викликати помітне схуднення в ситуації, коли ви не докладали для цього зусиль — не змінювали раціон та не збільшували фізичні навантаження.

Важливість ранньої діагностики

Національна служба охорони здоров’я (NHS) та онкологи закликають людей «прислухатися до свого тіла». Важливо розуміти, що для вас є нормою, а що — незвичайною зміною. Наприклад, NHS згадує навіть про такі специфічні знаки, як сліди на подушці після сну, що можуть бути пов’язані з нічною пітливістю.

Часто пацієнти ігнорують симптоми, вважаючи їх неважливими. Відомі випадки, коли жінки роками списували свій стан на менопаузу, або чоловіки вважали біль результатом травми («розриву зв’язок»), хоча насправді це були прояви раку. Експерти наголошують: наявність цих ознак не обов’язково означає онкологію — у більшості випадків причина буде іншою. Проте лише медичне обстеження може виключити небезпеку.

Поява згаданих симптомів не є безпосереднім підтвердженням діагнозу. У більшості випадків ці зміни викликані іншими, менш небезпечними станами. Але, як зазначають експерти, хоча такі ознаки, як поява пухлини, є більш відомими, загальні симптоми на кшталт незрозумілої втрати ваги є не менш важливими. Кожна незвичайна зміна в організмі потребує перевірки, адже саме пильність дозволяє виявити хворобу тоді, коли медицина найбільш ефективна.

Головна порада експертів — прислухатися до власного тіла. Важливо чітко розуміти, що є нормальним саме для вас, і звертати увагу на будь-які нетипові явища, які тривалий час не зникають. Раннє виявлення змін та вчасне звернення до лікаря можуть відіграти вирішальну роль у збереженні здоров’я, навіть якщо зрештою виявиться, що привід для занепокоєння був хибним.