Це найкраща поза для сну: експерт розкрив, що допоможе запобігти погіршенню пам’яті

Найкраща поза для сну / © Freepik

Реклама

Кожен має улюблену позу для сну, чи то згорнувшись калачиком, чи розкинувшись, як морська зірка. Але, за словами експерта з питань здоров’я мозку, те, як ви спите, може відігравати важливу роль у запобіганні погіршенню пам’яті в похилому віці. І це погана новина для людей, які люблять лежати в ліжку на спині.

Про це йдеться на dailymail.

У матеріалі стверджується, що сон на боці є найкращою позицією для здоров’я мозку. Таке положення є вдалою профілактикою погіршення пам’яті та хвороби Альцгеймера. При цьому не має значення, на якому боці ви спите, — на правому чи лівому, оскільки обидва варіанти є оптимальними для поліпшення здоров’я мозку.

Реклама

«Більшість людей думають про сон лише з точки зору тривалості, тобто, щоб отримати рекомендовані вісім годин. Однак, поза також може відігравати важливу роль у здоров’ї мозку», — йдеться у матеріалі.

Редактори видання із посиланням на експертну думку, кажуть глімфатичну систему — унікальну мережу в мозку, яка активно працює переважно під час сну, очищаючи його від метаболічних відходів, токсинів (наприклад, бета-амілоїду) та надлишкової рідини.

Для здоров’я мозку: найкраща поза для сну

Привчайте себе до сну на боці поступово: якщо ви звикли спати на спині або животі, не чекайте, що ви зміните звичку за одну ніч. Передусім покладіть подушку за спину, коли лежите на боці, щоб запобігти перекатуванню. Через тиждень-два ваше тіло почне природно адаптуватися до нової позиції.

Використовуйте правильну подушку: сон на боці вимагає правильної висоти подушки для підтримки хребта. Ваша подушка повинна заповнювати простір між плечем і шиєю, не нахиляючи голову занадто високо або низько. Занадто висока або низька подушка може напружити шию та порушити якість сну.

Додайте подушку для колін: розташування невеликої подушки між колінами під час сну на боці допомагає підтримувати правильне положення стегон і хребта. Це просте регулювання може запобігти напрузі в нижній частині спини, яка часто змушує людей відмовлятися від спроб спати на боці.

Виберіть правильну жорсткість матраца: тим, хто спить на боці, потрібен матрац, який повторює контури тіла, забезпечуючи при цьому адекватну підтримку.

Занадто жорсткий матрац може створювати точки тиску на стегнах і плечах, тоді як занадто м’який не забезпечить достатньої підтримки хребта.

Зазначимо, що майже у кожної пози сну (на боці, спині чи животі) є свої переваги, тому тут потрібен індивідуальний підхід. Також слід нагадати, що організм та здоров’я змінюються із віком. І здорові звички, режим сну, правильне харчування допомагають людині впоратися із віковими змінами.