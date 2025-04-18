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Це згущене молоко шкідливе: який продукт експерти не радять купувати
Згущене молоко, яке часто купують у супермаркетах, може становити реальну загрозу для здоров’я. Фахівці провели детальне дослідження популярної згущенки та виявили низку зразків, які не тільки не відповідають вимогам якості, а й потенційно небезпечні для організму.
Йдеться про продукт, до складу якого входять нехарактерні для традиційного рецепту інгредієнти: рослинні жири, хімічні ароматизатори, стабілізатори та надмірна кількість цукру. Експерти наголошують, що деякі зразки взагалі не мають нічого спільного з автентичним складом згущеного молока, який повинен містити лише молоко та цукор.
Особливу увагу фахівці радять звертати на маркування: якщо на пакованні немає чіткого напису «молоко згущене з цукром» або вказано «продукт молоковмісний згущений», варто насторожитися. У таких продуктах зазвичай використовують дешеві замінники — пальмову олію, барвники, загусники, що дозволяє знизити собівартість, але водночас суттєво шкодить якості й безпечності продукту.
Фахівці закликають уважно вивчати склад згущеного молока перед купівлею і віддавати перевагу продукції, виготовленій за державним стандартом — ДСТУ 4274:2003. Така згущенка повинна містити лише два компоненти: молоко та цукор — нічого зайвого.
Також варто насторожено ставитися до підозріло дешевих варіантів: якісний продукт апріорі не може коштувати копійки.
Експерти наголошують, що небезпечна згущенка — це не просто низькоякісний товар, а реальна загроза здоров’ю. Особливо обережними мають бути батьки маленьких дітей, люди з алергіями або хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту.