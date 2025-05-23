Цей молочний продукт зовсім не корисний для вашого здоров’я, але він є майже у всіх холодильниках

Який найшкідливіший молочний продукт / © unsplash.com

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Йдеться про фруктові йогурти з тривалим терміном зберігання. На перший погляд вони видаються корисними, адже містять кальцій, білок і позиціонуються як корисні для травлення. Проте дієтологи зауважують, що головним є їхній склад. Часто ароматизовані йогурти з написами “фрукти”, “злаки” чи “мюслі” на пакованні приховують у собі велику кількість шкідливих добавок і цукру.

Чим шкідливі такі молочні продукти

Велика доза цукру

У стандартній порції такого йогурту міститься від 20 до 30 грамів цукру — приблизно 5–6 чайних ложок. Це майже половина рекомендованої добової норми споживання цукру. Його надлишок у раціоні збільшує ризик розвитку ожиріння, різких коливань рівня інсуліну, погіршення стану шкіри та виникнення цукрового діабету другого типу.

Синтетичні добавки

До складу цих продуктів входять ароматизатори, барвники, стабілізатори та загущувачі, які жодним чином не належать до натурального йогурту. Вживання таких речовин може викликати алергічні реакції, подразнення шлунково-кишкового тракту та інші небажані наслідки для здоров’я.

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Мізерна користь від пробіотичних бактерій

Більшість фруктових йогуртів піддаються нагріванню, що призводить до знищення корисних живих культур. Зрештою в кінцевому продукті залишається мінімальна кількість пробіотиків, які відіграють ключову роль у підтримці здорової мікрофлори кишківника.

На що звернути увагу, щоб обрати дійсно корисний йогурт

Щоб йогурт приносив реальну користь, фахівці рекомендують дотримуватися кількох простих правил:

Віддавайте перевагу натуральним йогуртам без додавання цукру, ароматизаторів і барвників.

Перевіряйте термін придатності: що він коротший, то менше консервантів містить продукт.

Найкращий варіант — йогурт власного приготування. Ви можете додати до нього свіжі ягоди, горіхи або трохи меду, створивши корисне і смачне перекушування без зайвих домішок.

Фруктові йогурти з магазинних полиць часто маскуються під здоровий продукт, але насправді містять приховані цукри та штучні добавки. Для збереження гарного самопочуття важливо не лише читати етикетки, а й розуміти склад того, що ви їсте. Натуральний йогурт без зайвих домішок — це найкращий вибір для вашого щоденного меню.