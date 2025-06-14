Цей сік чистить організм і подовжує життя: українці п’ють його дуже рідко, а даремно

Який сік пити, щоб виводити токсини / © unsplash.com

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Насамперед, гарбузовий сік містить велику кількість потужних антиоксидантів, зокрема, бета-каротин і поліфенольні сполуки. Вони допомагають зменшити відкладання “поганого” холестерину, що запобігає затвердінню артерій. Додатково цей напій знижує артеріальний тиск, що значно зменшує ризик інсульту, серцевого нападу та інших захворювань серця та судин.

Також, на думку вчених, гарбузовий сік ідеально стимулює роботу травної системи завдяки високому вмісту харчових волокон. В ще клітковина оптимізує поглинання поживних речовин, що значно покращує мікрофлору кишківника.

В гарбузовому соці міститься багато вітаміну С, а тому це чудовий засіб для тих, хто хоче покращити імунітет. Аскорбінова кислота додатово стимулює вироблення білих кров’яних тілець, діє як антиоксидант і допомагає зменшити окислювальний стрес.

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Фахівці стверджують, що цей напій здатний поліпшити здоров’я печінки та нирок. Вся справ в тому, що він стимулює детоксикацію, тобто здатний виводити з організму токсини і інші шкідливі речовини.

Завдяки активним інгредієнтам, які відрізняються антиартритичними властивостями, гарбузовий сік допомагає зменшити набряк, запалення, біль, що виникають під час артриту. Експерти радять випивати склянку соку вранці тим людям, які страждають на ревматоїдний артрит.

Зверніть увагу! Текст несе лише інформаційний характер. Він не призначений для встановлення діагнозів або самостійного лікування.