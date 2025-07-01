Ці 10 поширених звичок псують ваш кишківник: перевірте, чи є вони у вас

Що потрібно робити, щоб кишківник був здоровим / © Фото з відкритих джерел

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Дієтологиня Дебора Мерфі розповіла про десять поширених звичок, які можуть непомітно псувати кишківник.

Щодня вживаєте одні й ті самі продукти

Для здорового кишківника дуже важливими є різноманітні корисні мікроорганізми. Щоб їх отримати, треба вживати різні цільні мінімально оброблені продукти, найкраще рослинного походження. Згідно з результатами досліджень, якщо включити до щоденного раціону 5 порцій різних рослин, можна значно покращити здоров’я у довгостроковій перспективі.

Замість нормальних приймань їжі — перекушування

Пізне нічне харчування і різні перекушування похапцем негативно впливають на здоров’я кишківника. Йому дуже важливо надавати періоди відпочинку для відновлення та очищення. Якщо ви часто перекушуєте чи споживаєте солодкі напої протягом дня, він працює без перерв.

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Хронічний стрес

Стрес впливає на гіперчутливість і моторику кишківника, а ще він порушує його епітеліальний бар’єр, чим провокує різні імунні реакції. Саме стрес може стати причиною порушення кишкового мікробіому, що призводить до дисбактеріозу. В майбутньому такі зміни стають причиною запальних розладів шлунково-кишкового тракту.

Надто мало клітковини

Найпростіше, що ви можете зробити для здоров’я свого кишківника, — це ввести до раціону більше клітковини. Однак 90% людей на планеті не дотримуються найпростіших правил її споживання.

Ігнорування вже наявних проблем

Звісно, у всіх трапляються проблеми з животом, але якщо вони стали регулярними, треба звернутися до лікаря. Рефлюкс, здуття, гази, закреп чи діарея — це не норма. Такі стани не варто ігнорувати. Якщо почати лікувати їх вчасно, можна позбутися серйозніших проблем у майбутньому.

Немає ферментованих продуктів у раціоні

Унікальною властивістю ферментованих продуктів є підвищення засвоюваності біодоступних поживних речовин. Комбуча, йогурт, кімчі, квашена капуста тощо є ще і джерелом пробіотиків та корисних бактерій, які допомагають підтримувати кишковий бар’єр і боротися з запаленнями.

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Часте приймання ліків

Звісно, інколи антибіотики рятують наше життя, але неконтрольоване їх вживання завдає кишківнику значної шкоди. Насамперед вони “вбивають” корисні бактерії, а ще можуть передчасно старити кишківник за тривалого застосування.

Гіподинамія

Спортивні вправи тренують не лише м’язи ніг, рук і преса, а й м’язи кишківника. Коли вони сильніші, то кишківник краще й ефективніше виводить відходи. Також фізична активність допомагає позитивно вплинути на мікробіом кишківника.

Велика кількість алкоголю

Звісно, посиденьки з друзями наприкінці робочого тижня навряд чи матимуть сильний вплив на кишківник, але якщо ви вживаєте алкоголь надмірно, це може мати серйозніші наслідки. Алкоголь здатний посилювати хронічне запалення в кишківнику. А коли він розщеплюється, то вивільняє токсини, які пошкоджують слизову оболонку.

Поганий сон

Якщо вам регулярно не вдається висипатися, це негативно впливатиме на здоров’я кишківника. Дослідження показують, що кишківник і гарний сон пов’язані надзвичайно сильно. Кращий сон означає здоровий мікробіом кишківника — і навпаки.

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