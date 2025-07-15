Ці продукти виводять з організму зайву рідину і прибирають набряки: додайте до свого раціону влітку

Які продукти сечогінні / © unsplash.com

Реклама

Про те, які продукти є сечогінними і як їх правильно вживати, розповіли у виданнях Healthline та Cleveland Clinic.

Які продукти є сечогінними

Сечогінні продукти не можуть значно вплинути на організм чи допомогти схуднути, проте вони допомагають з виведенням невеликої кількості зайвої рідини, що актуально в літній період.

Кава

В ній міститься кофеїн, який є природним діуретиком. Завдяки тому, що кава на 90% складається з води, вона не може викликати зневоднення, адже її сечогінний ефект досить низький. У здорових людей в межах помірного вживання (3 кружки на день) кава не спричиняє негативних симптомів.

Реклама

До того ж, у людей, які вживають каву регулярно, цей ефект слабшає, тому що організм поступово стає більш толерантним до кофеїну. В Управлінні з контролю за продуктами та ліками США (FDA) радять не перевищувати дози в 400 мл кофеїну на день (дорослим). Але дуже важливо пити достатню кількість води.

Чорний та зелений чай

Вони також містять кофеїн. При чому в зеленому його майже вдвічі менше, ніж в чорному чаї. Так в 240 мл (кружка) зеленого чаю міститься 30 мг кофеїну, а в такій же кількості чорного 50 мг. Однак для здорових дорослих людей нормою вважається вживання до 400 мл кофеїну на день.

Звичайно, як і з кавою, діуретичний ефект спостерігається лише в тих людей, хто рідко п’є чай.

Деякі овочі і фрукти

Петрушка також має діуретичний ефект / © unsplash.com

До переліку входять фрукти і овочі, які містять багато води. Вони забезпечують організм необхідними вітамінами та мінералами, а ще діють як природні діуретики:

Реклама

селера;

лимон;

солодкий перець;

цибуля;

огірки;

кавун;

спаржа;

виноград;

ананас.

Експерти наголошують, що кожна людина повинна вживати не менше п’яти порцій різноманітних овочів та фруктів, щоб поповнити організм вітамінами і мінералами. Для дорослої людини порція становить 80 г.

Овочі та фрукти можна вживати в будь-який час доби, але, якщо їх вживання викликає дискомфорт через сечогінні властивості, краще не їсти їх ввечері.

Трави

Найбільш сечогінним ефектом відрізняється петрушка, хоча її властивості повністю не вивчені. Лікарі радять вживати до 30 г петрушки на день, адже вживання більшої кількості може бути небезпечним для нирок.

Дослідження, проведені на щурах, показали, що петрушка має діуретичний ефект і може збільшувати сечовиділення. Проте її вплив на людей ще не був вивчений.

Реклама

Кому слід менше вживати сечогінних продуктів

Через надмірне виведення води з організму, може відбуватися його зневоднення, а також порушення балансу електролітів. Після сечогінних продуктів люди можуть мати погане самопочуття. Зверніть увагу, що людям з деякими захворюваннями слід вживати такі продукти обережно:

подагра;

захворювання печінки, нирок;

діабет;

низький кров’яний тиск.

Також такі продукти слід вживати з обережністю вагітним.

Увага! Ця стаття має виключно інформативний характер і не є закликом до дії чи заміною професійної медичної допомоги. У разі появи будь-яких симптомів обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.