Чим загрожує різке вставання після сну / © pexels.com

Коли людина миттєво встає після сну, особливо в прохолодну пору року, організм не встигає адаптуватися до зміни положення тіла. В цей момент кров повільніше надходить до мозку, що може спровокувати різкий стрибок артеріального тиску та підвищити ризик інсульту.

Найбільшу небезпеку така ранкова звичка становить взимку. Через холод судини звужуються, і навантаження на серцево-судинну систему зростає в рази. В зоні підвищеного ризику — люди старшого віку, а також ті, хто має хронічні захворювання.

Фахівці радять починати ранок без поспіху. Після пробудження треба кілька секунд полежати, легко потягнутися, поворушити руками й ногами, дозволивши тілу поступово перейти у вертикальне положення. Лише після цього обережно сядьте на ліжко та затримайтеся так на одну-дві хвилини.

Не менш важливо подбати про тепло в холодний сезон. Теплий халат, шкарпетки, капці та навіть головний убір допоможуть захистити вразливі ділянки тіла — голову, шию, плечі й ноги — від різкого охолодження.

Піклуйтеся про своє здоров’я з перших секунд нового дня — іноді саме дрібні звички мають вирішальне значення.