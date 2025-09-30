Ця звична поза уві сні може підвищувати ймовірність розвитку деменції: вчені

Поза сну, яка може підвищити ризик деменції / © unsplash.com

Про це пише HealthDigest. Хоча сон на спині може допомогти уникнути зморшок на обличчі, ця поза не обов’язково оптимальна для підтримки здоров’я мозку.

Є кілька причин, чому це так. Насамперед, лежання на спині може розслабляти м’язи дихальних шляхів і ускладнювати дихання, особливо у людей із обструктивним апное сну. Також така поза може заважати мозку ефективно очищати від токсинів і продуктів життєдіяльності під час сну — процесу, який вважають ключовим для зменшення ризику нейродегенеративних захворювань, таких як деменція.

Сон на спині та здоров’я мозку

Більше половини людей із апное сну сплять на спині. Цей розлад обмежує об’єм легень і періодично призводить до зупинок дихання, що порушує сон і зменшує надходження кисню до мозку. Метаналіз 2022 року показав, що у людей із апное ризик хвороби Альцгеймера зростає на 28%, а Паркінсона — на 54%.

Хвороба Альцгеймера пов’язана з накопиченням шкідливих білків у мозку. Під час сну працює глімфатична система, яка виводить ці відходи. Але порушений сон уповільнює її роботу. Дослідження 2019 року показало, що люди з нейродегенеративними захворюваннями частіше сплять на спині, аніж здорові люди, що може зменшувати ефективність очищення мозку.

Сон на спині не викликає деменцію, а лише підвищує ризик

Важливо розуміти, що сон на спині сам по собі не викликає деменцію, як і апное сну, але вони пов’язані. Апное може спричиняти високий тиск, діабет 2-го типу та метаболічний синдром — фактори, що підвищують ризик деменції. До 90% людей із апное навіть не підозрюють про його наявність. Якщо ви прокидаєтеся вночі, відчуваючи нестачу повітря, варто звернутися до лікаря. Часті симптоми включають головні болі, сухість у роті та втому вдень.

Як підтримати мозок, якщо ви змушені спати на спині

Якщо проблеми зі спиною змушують вас спати на спині, є способи допомогти мозку очищатися від токсинів. Додайте в раціон більше продуктів, багатих на омега-3, щоб зменшити запалення і виведення шкідливих білків.

Переривчасте голодування може уповільнювати накопичення шкідливих речовин у мозку та захищати нервові клітини.

Надмірне вживання алкоголю шкодить системі очищення мозку, тож обмеження спиртного може знизити ризик деменції.

Регулярні фізичні навантаження покращують кровообіг і підтримують природні процеси очищення мозку.