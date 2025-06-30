Цю олію краще уникати: експерти розповіли про найгірший варіант для приготування їжі

Яка олія найгірша для організму / © Pixabay

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Все частіше експерти з харчування попереджають українців про найшкідливішу рослинну олію для організму — рафіновану соєву. Хоча її досить активно використовують в харчовій промисловості, проте купувати її не варто. І ось, чому.

Насамперед, слід зазначити, що рафінована соєва олія виготовляється з генетично модифікованої сої. Додатково процес рафінування прибирає більшу частину корисних речовин.

Натомість, вона містить велику кількість трансжирів, залишок хімічних речовин, які виробники використовують під час екстракції.

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Головна шкода трансжирів полягає в тому, що вони негативно впливають на серцево-судинну систему, збільшують ризик розвитку діабету II типу, підвищують рівень «поганого» холестерину, призводять до ожиріння та навіть можуть викликати деякі види раку.

Соєва олія додатково порушує гормональний баланс у жінок через велику кількість фітоестрогенів. Якщо споживати таку олію, яка ще й пройшла термічне оброблення, надто часто, то це призведе до накопичення вільних радикалів в організмі. Вони знижують імунітет і пришвидшують старіння клітин.

Дієтологи наголошують, що потрібно ретельно читати склад продуктів, адже рафінована соєва олія часто міститься в соусах, майонезах, напівфабрикатах, кондитерських та хлібобулочних виробах.

Натомість, експерти радять додати до свого раціону гірчичну, лляну, оливкову чи кунжутну олію холодного віджимання. В них містяться корисні жири і вони не проходять агресивне оброблення.

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