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ТСН у соціальних мережах

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Цю олію краще уникати: експерти розповіли про найгірший варіант для приготування їжі

Більшість з нас помилково вважають, що всі рослинні олії корисні для організму. Але це зовсім не так. Є й такі, які можуть завдати нам серйозної шкоди.

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Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яка олія найгірша для організму

Яка олія найгірша для організму / © Pixabay

Все частіше експерти з харчування попереджають українців про найшкідливішу рослинну олію для організму — рафіновану соєву. Хоча її досить активно використовують в харчовій промисловості, проте купувати її не варто. І ось, чому.

Насамперед, слід зазначити, що рафінована соєва олія виготовляється з генетично модифікованої сої. Додатково процес рафінування прибирає більшу частину корисних речовин.

Натомість, вона містить велику кількість трансжирів, залишок хімічних речовин, які виробники використовують під час екстракції.

Головна шкода трансжирів полягає в тому, що вони негативно впливають на серцево-судинну систему, збільшують ризик розвитку діабету II типу, підвищують рівень «поганого» холестерину, призводять до ожиріння та навіть можуть викликати деякі види раку.

Соєва олія додатково порушує гормональний баланс у жінок через велику кількість фітоестрогенів. Якщо споживати таку олію, яка ще й пройшла термічне оброблення, надто часто, то це призведе до накопичення вільних радикалів в організмі. Вони знижують імунітет і пришвидшують старіння клітин.

Дієтологи наголошують, що потрібно ретельно читати склад продуктів, адже рафінована соєва олія часто міститься в соусах, майонезах, напівфабрикатах, кондитерських та хлібобулочних виробах.

Натомість, експерти радять додати до свого раціону гірчичну, лляну, оливкову чи кунжутну олію холодного віджимання. В них містяться корисні жири і вони не проходять агресивне оброблення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
4650
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